'मुझे पाताल से बाहर निकाल लिया...', Gen-Z को लेकर बोले रवि किशन

एक्टर और बीजेपी सांसद इस समय हर जगह हॉट टॉपिक बने हुए हैं. उनके डायलॉग से लेकर उनका मौन व्रत सब ट्रेंड में है. इस बीच रवि किशन ने अपने वायरल वीडियोज पर प्रतिक्रिया देते हुए Gen-Z का आभार जताया है.
रवि किशन ने संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अपने वायरल डायलॉग नाम या दाम पर कमेंट करते हुए कहा कि जीवन में नाम की ही तो लड़ाई है. उन्होंने कहा कि जेन-जी ने मुझे निशब्द कर दिया है. मैंने इस देश में कभी नहीं देखा कि इंस्टा पर जेन-जी का मुझ पर इस तरह प्यार बरसेगा और ये प्यार रुक नहीं रहा है. लगातार बरस रहा है. मैं उन सारे नौजवानों को सलाम करता हूं कि आपने मेरी चाल को, मेरी बात को मेरे हर एक ढंग को इतना विराट कर दिया.
उन्होंने कहा कि जेन-जी को ही आगे चलकर इस देश को संभालना है. युवाओं की आबादी 65 फीसदी है. मोदी जी खुद इंस्टा पर आकर युवाओं से रुबरु होते हैं. उनकी बातों पर गौर करते हैं. जेन-जी को मेरा नाम जो उन्होंने गुमना रवि किशन को नाम दिया. वरना मैं तो पाताल में रहता था. आप लोगों ने मुझे पाताल से बाहर निकाल दिया.
बता दें कि रवि किशन इस समय अपने गोल्डन पीरियड में हैं. उनका सबसे पॉपुलर मीम 'मनी फॉलोस ब्रदर' बना हुआ है, कुछ समय पहले 'जल्दी द लेट' छाया हुआ था. इससे पहले रवि किशन ने कहा था कि ये कुछ अलग ही खेल चल रहा है, ये तो पागलपन है. अभी सावन का महीना चल रहा है और जब महादेव का आशीर्वाद मिलता है, तो ऐसा ही होता है. इस देश में आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, चाहे वो एक्टर हो या राजनेता. सच में, ये पागलपन है.
उन्होंने कहा कि लोग पॉपुलर होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं और इसी वजह से मेरा ‘मौन व्रत’ और भी ज्यादा मशहूर हो गया. सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब अपने आप और ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है. यहां तक कि बीजेपी के हैंडल, दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पर मीम्स बनाए हैं. मैं खुद इन सबको फॉलो कर रहा हूं और हर चीज पर लाइक भी कर रहा हूं.