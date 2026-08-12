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चलती बस में अचानक लगी आग, 35 यात्री अंदर थे... ड्राइवर ने फुर्ती से रोकी और सभी पैसेंजर्स को नीचे उतारा

मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में देर रात मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जा रही बस में अचानक आग लग गई. बस में करीब 35 यात्री सवार थे. आग लगते ही ड्राइवर ने बस रोक दी और सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए. देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

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ड्राइवर की सूझबूझ से बच गई लोगों की जान. (Photo: Representational)
ड्राइवर की सूझबूझ से बच गई लोगों की जान. (Photo: Representational)

मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में देर रात एक बड़ा हादसा टल गया. मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जा रही यात्री बस में बरजी ओवरब्रिज के पास अचानक भीषण आग लग गई. आग लगते ही बस में सवार करीब 35 यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. ड्राइवर ने समय रहते बस रोक दी और सभी यात्री बाहर निकल गए. सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला. हालांकि कुछ ही देर में पूरी बस आग की चपेट में आ गई और जलकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. 

घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र के एनएच-27 स्थित बरजी ओवरब्रिज की है. बस मोतिहारी से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही थी. रात करीब 12 बजे बस ओवरब्रिज से गुजर रही थी, तभी उसमें अचानक आग लग गई. आग लगते ही बस के अंदर मौजूद यात्रियों में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. ड्राइवर ने तत्काल बस रोक दी. इसके बाद यात्रियों ने बिना देर किए बस से बाहर निकलना शुरू कर दिया. देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी और पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया.

यह भी पढ़ें: गुजरात में दर्दनाक हादसा... पुल से गिरकर कार में लगी आग, 2 महिला शिक्षकों समेत 3 की जिंदा जलकर मौत

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बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं है और इसकी जांच की जा रही है. बस में आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. अमृता कुमारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया. फायर कर्मियों ने यह सुनिश्चित किया कि बस में कोई यात्री फंसा न रह जाए.

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इसके बाद टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था. आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. गनीमत रही कि सभी 35 यात्री सुरक्षित तरीके से बाहर निकल गए. हादसे में किसी यात्री के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है. फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं.

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