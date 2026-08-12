सुशांत की मौत के बाद दुश्मन बना जमाना, नहीं टूटीं रिया चक्रवर्ती, बोलीं- जेल के लोग अच्छे हैं

सुशांत सिंह राजपूत की जून 2020 में हुई मौत के मामले में CBI से क्लीन चिट मिले रिया चक्रवर्ती को एक साल से ज्यादा समय हो चुका है. हालांकि, इस मामले से जुड़ा मानसिक तनाव अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है. इसकी बड़ी वजह उनके खिलाफ हुई खड़ी पब्लिक स्क्रूटिनी और लगातार चला मीडिया ट्रायल है. अब रिया ने जेल के लोगों को बाहर के लोगों से बेहतर बताया है.

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रिया ने झेला दुख-दर्द

रिया चक्रवर्ती ने मुंबई की बायकुला जेल में करीब एक महीना अंडरट्रायल कैदी के तौर पर बिताया था. उन्हें सितंबर 2020 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने गिरफ्तार किया था और अक्टूबर 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

हाल ही में रिया ने कहा, मुझे लगता है कि जेल के अंदर के लोग बाहर के लोगों से बेहतर होते हैं. क्योंकि कम से कम महिलाओं की अंडरट्रायल जेल में मौजूद ज्यादातर महिलाएं निर्दोष होती हैं. वहां कोई ऊंच-नीच नहीं होती. सभी बराबर होते हैं. हर कोई सिर्फ एक नंबर होता है, किसी का नाम नहीं.

रिया ने ये भी बताया कि जेल में ज्यादातर अंडरट्रायल कैदी अपना समय गाने, डांस करने और ठेचा बनाने में बिताते हैं. ठेचा महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली तीखी और मोटी चटनी होती है. ‘Tanmay Reacts’ शो में रिया ने जेल में बिताए अपने समय पर किताब लिखने का भी इशारा दिया. उन्होंने मजाक में कहा कि किताब का नाम ‘चुड़ैल का बदला’ हो सकता है. इसके अलावा उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, आपको सुशी, शैंपेन, वड़ा पाव और चाट मिलती है.

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शो में नजर आने वाले स्टैंड-अप कॉमेडियन रोहन जोशी ने कहा- रिया की लीक हुई वॉट्सऐप चैट्स की जिस तरह से जांच की गई, वो अब तक की सबसे बेवकूफी भरी चीज थी. प्राइमटाइम टीवी न्यूज में रिया के मैसेज का मतलब तक गलत तरीके से निकाला गया और इसे चेक बाउंस होने से जोड़ दिया गया. सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने, चोरी और वित्तीय गड़बड़ी समेत कई आरोप लगाए थे।

जेल में कैसे बीता समय

CBI से क्लीन चिट मिलने के बाद रिया को अपना पासपोर्ट भी वापस मिल गया. उन्होंने बताया, मैं अपने माता-पिता के साथ छुट्टियों पर गई थी. इमिग्रेशन पर मुझे रोका नहीं गया और कहा गया, ठीक है मैडम, आप जा सकती हैं. ये सब बहुत अजीब लग रहा था. मैंने सोचा, आपका मतलब क्या है? रिया ने बताया कि जेल से लौटने के बाद जब वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच जाती थीं, तो उनका व्यवहार अचानक बदल जाता था.

उन्होंने कहा, अगर किसी कमरे में लोग हंस-मजाक कर रहे होते और मैं वहां पहुंच जाती, तो वो अचानक अपना लहजा बदल लेते थे. वो गंभीर आवाज में कहते थे, ओह, हाय रिया. कैसी हो?

तनमय ने बताया कि 2018 में मीटू के आरोपों के बाद जब उनके कॉमेडी ग्रुप 'ऑल इंडिया बकचोद' को बंद कर दिया गया था, तब उन्हें भी इसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ा था. बता दें कि रिया अब ‘द ट्रेटर्स 2’ में नजर आएंगी. शो 13 अगस्त से अमेजन प्राइम पर शुरू हो रहा है.

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