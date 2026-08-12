scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

‘अनाथ-विधवा सेस’ पर सुक्खू का बचाव, बोले- पड़ोसी राज्यों से सस्ता है पेट्रोल-डीजल

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लगाए गए अनाथ और विधवा सेस का बचाव किया है. उनका कहना है कि सेस लगाने के बाद भी हिमाचल में पेट्रोल-डीजल पड़ोसी राज्यों से सस्ता है.

Advertisement
X
हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्‍खू (फाइल फोटो)
हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह सुक्‍खू (फाइल फोटो)

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेट्रोल-डीजल पर लगाए गए ‘अनाथ और विधवा सेस’ का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि सेस लगने के बावजूद हिमाचल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से कम हैं.

बुधवार को मुख्यमंत्री सुक्खू बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने एम्स अस्पताल का निरीक्षण किया और डॉक्टरों व मरीजों से मुलाकात की.

इस दौरान पेट्रोल-डीजल पर लगाए गए सेस को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने सरकार के फैसले का बचाव किया और कहा कि इस सेस के बावजूद राज्य में पेट्रोल-डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्यों के मुकाबले अभी भी कम हैं. CM सुक्खू ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हिमाचल से सवा रुपये ज्यादा है. इसलिए 60 पैसे अनाथ और विधवा सेस लगाया गया है. मुख्यमंत्री का कहना है कि आज भी हिमाचल में पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें अन्य जगहों से कम है.

सम्बंधित ख़बरें

जयराम ठाकुर और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू. (Photo: ITG)
जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला, बोले- भर्ती घोटालों पर कांग्रेस क्यों है चुप?
Sukhvinder Singh Sukhu refroms pension
हिमाचल में मंत्रियों-विधायकों की रुकी हुई सैलरी बहाल, CM सुक्खू का ऐलान
8 People missing in himachal pradesh
पहाड़ घूमने निकले थे दो परिवार, खाई में समाई गाड़ी... 8 लोगों की तलाश जारी
जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर कसा तंज. (Photo: Screengrab)
'जिसका किया प्रचार, उसे मिले सिर्फ 650 वोट', जयराम का CM पर तंज
Taaza Khabar
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 अप्रैल 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

यह भी पढ़ें: हिमाचल में तेल पर लगा अनाथ और विधवा सेस, महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

वहीं हिमाचल सरकार के इस फैसले पर राज्य के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमला बोला है. उनका कहना है कि हिमाचल सरकार राज्य में कोई भी टैक्स या अतिरिक्त शुल्क लगाकर आम लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है. 

Advertisement

कानूनी आधार की बात करें, तो इस फैसले की नींव अप्रैल 2026 के विधानसभा बजट सत्र में ही रख दी गई थी. तब हिमाचल प्रदेश VAT (संशोधन) कानून, 2026 पारित हुआ था, जिसमें इस सेस की अधिकतम सीमा ₹5 प्रति लीटर तय की गई थी. अब अधिसूचना जारी कर इसकी शुरुआती दर 60 पैसे लागू कर दी गई है. राज्य में अब पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है.

राज्य सरकार के इस फैसले से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल सामाजिक कल्याण की योजनाओं में किए जाने की बात कही जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    संसद में गतिरोध पर अमित शाह VS राहुल गांधी, किसने क्या बोला? |
    जेल में इमरान खान की हुई मौत? पाकिस्तानी पत्रकार के दावे से मची सनसनी |
    डूबा शहर, तबाह इमारतें और पानी में EV... ये चीन में डॉल्फिन से हुई बर्बादी की तस्वीर है! |
    सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक, रोज की ये छोटी-छोटी आदतें बना देंगी डायबिटीज का मरीज |
    सड़क के लेवल से नीचे हो गया है घर, जैक सिस्टम से ऊपर उठाने में कितना आएगा खर्चा? |
    150+ की स्पीड, ओवरटेक, नींद की झपकी या कुछ और ? अतीक के बेटे के एक्सीडेंट पर सस्पेंस |
    भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान, न‍िरोशन डिकवेला की वापसी, कुसल मेंड‍िस-पथुम न‍िसंका बाहर |
    Video: मुंबई लोकल में चढ़ने की कोशिश कर रहा था कोरियन टूरिस्ट, हुआ ये हाल |
    PM मोदी-प्रियंका गांधी के बीच हो रही थी बात, खड़गे बोले- भाई साहब, आप बदल गए! Video |
    कैमरे में दिखा जानवर, लोगों ने कहा- पैंथर है! अलवर में रातभर जागते रहे लोग, वन विभाग ने बिछाए जाल
    Advertisement