scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

थाली में कितना जहर, फल-सब्जियों में कीटनाशकों की मात्रा पर संसद में सरकार की रिपोर्ट

बाजार से फल और सब्जियां खरीदते वक्त हर आम आदमी के मन में यह डर जरूर होता है कि कहीं इनमें खतरनाक कीटनाशक तो नहीं मिले हैं. लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों ने इस चिंता को और हवा दे दी है.

Advertisement
X
कितनी खतरनाक हैं आपकी थाली में मौजूद सब्जियां (Photo-ITG)
कितनी खतरनाक हैं आपकी थाली में मौजूद सब्जियां (Photo-ITG)

आज हमारी थाली में सजने वाले फल और सब्जियां कितने सुरक्षित हैं, इसे लेकर अक्सर सवाल उठते हैं. हाल ही में सरकार ने लोकसभा में आंकड़े पेश कर देश में खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन और व्यापार की वास्तविक स्थिति सामने रखी है.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बताया कि, पिछले तीन सालों (2023-24 से 2025-26) में राष्ट्रीय स्तर पर 70,652 सैंपल की जांच की गई, इनमें से केवल 3.1% (2,223 सैंपल) में कीटनाशकों के अवशेष FSSAI की तय सुरक्षित सीमा यानी MRL (Maximum Residue Limit) से अधिक पाए गए. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बाजार की हर सब्जी जहरीली है। 96.9% सैंपल सुरक्षित पाए गए हैं. 2005 से चल रही इस निगरानी व्यवस्था (MPRNL) में GPS लोकेशन के जरिए खेतों तक की ट्रैकिंग की जा रही है ताकि सुरक्षित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा सके.

भारत फल और सब्जियों का शुद्ध निर्यातक बना हुआ है, वर्ष 2016-17 में जहां इनका निर्यात 2.45 अरब डॉलर था, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 3.93 अरब डॉलर (लगभग 58.2 लाख टन) हो गया, हालांकि, बढ़ती घरेलू मांग के कारण आयात भी 1.78 अरब डॉलर से बढ़कर 3.82 अरब डॉलर पहुंच गया है.

से

और भी
मुआवजे के लिए किसानों की पदयात्रा, डीके शिवकुमार ने पुलिस को रोका- ‘उन्हें परेशान मत करो’

मुआवजे के लिए किसानों की पदयात्रा, डीके शिवकुमार ने पुलिस को रोका- ‘उन्हें परेशान मत करो’
Sheep Wool: दोराहे पर आया कालीन कारोबार, घट रहा ऊन का उत्पादन  

Sheep Wool: दोराहे पर आया कालीन कारोबार, घट रहा ऊन का उत्पादन  
फल-सब्जियों में भी कीटनाशक का जहर! 70 हजार सैंपल की जांच में सामने आया बड़ा सच

फल-सब्जियों में भी कीटनाशक का जहर! 70 हजार सैंपल की जांच में सामने आया बड़ा सच
किसान वर्ष में सोयाबीन किसानों को बड़ी सौगात, सीहोर में बनेगा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान

किसान वर्ष में सोयाबीन किसानों को बड़ी सौगात, सीहोर में बनेगा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान
दुनिया भर में मखाने का डंका: 5 साल में एक्सपोर्ट 4 गुना पार, लेकिन फिर क्यों लगा तगड़ा झटका?  

दुनिया भर में मखाने का डंका: 5 साल में एक्सपोर्ट 4 गुना पार, लेकिन फिर क्यों लगा तगड़ा झटका?  
Advertisement

फसल उत्पादन के सही अनुमान के लिए 'डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टीमेशन सर्वे' अब 23 राज्यों में लागू है. इसमें फसल कटाई के आंकड़े मोबाइल ऐप और GPS फोटो के साथ दर्ज होते हैं, हितधारकों के सुझावों के बाद सरकार ने 'ड्राफ्ट शुगर्स ऑर्डर, 2026' को वापस ले लिया है.,

खाद्य तेल और रबर की स्थिति

खाद्य तेलों का आयात घटाने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय मिशन के तहत अब तक 2.98 लाख हेक्टेयर में ऑयल पाम की खेती शुरू हो चुकी है, जिसके नतीजे अगले 4-5 वर्षों में पूर्ण उत्पादन के साथ दिखेंगे. वर्ष 2025-26 में भारत ने 9.05 लाख टन रबर का उत्पादन किया, जबकि 4.59 लाख टन का आयात करना पड़ा. अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से रबर की औसत कीमतें ₹197 से बढ़कर ₹253 प्रति किलो तक पहुंची हैं.

आंकड़े साफ करते हैं कि डरने के बजाय जागरूक रहने की जरूरत है. सरकार का ध्यान केवल कीटनाशकों के उपयोग को रोकने पर नहीं, बल्कि एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) के जरिए सुरक्षित उत्पादन, डिजिटल निगरानी और आयात पर निर्भरता घटाने पर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बनारस में बिंदास चोर का अजीब कारनामा, 4 घंटे मौज-मस्ती के बाद KTM बाइक लेकर हुआ फरार! |
    'मुझे पाताल से बाहर निकाल लिया...', Gen-Z को लेकर बोले रवि किशन |
    'दम घुट रहा था, कपड़े पसीने में भीग गए...' स्पाइस जेट फ्लाइट में बेहाल हुए यात्री, कहा- AC बंद था |
    चलती बस में अचानक लगी आग, 35 यात्री अंदर थे... ड्राइवर ने फुर्ती से रोकी और सभी पैसेंजर्स को नीचे उतारा |
    ‘अनाथ-विधवा सेस’ पर सुक्खू का बचाव, बोले- पड़ोसी राज्यों से सस्ता है पेट्रोल-डीजल |
    सुशांत की मौत के बाद दुश्मन बना जमाना, नहीं टूटीं रिया चक्रवर्ती, बोलीं- जेल के लोग अच्छे हैं |
    Bhutte ke baal Uses at Home: कूड़ा समझकर न फेंके भुट्टे के बाल, घर पर ऐसे बनाएं स्पेशल ड्रिंक, मिलेंगे गजब के फायदे |
    India's First Bullet Train: अगले साल 15 अगस्त से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, जोरों पर काम... रेल मंत्री ने दिखाई झलक |
    संसद में गतिरोध पर अमित शाह VS राहुल गांधी, किसने क्या बोला? |
    जेल में इमरान खान की हुई मौत? पाकिस्तानी पत्रकार के दावे से मची सनसनी
    Advertisement