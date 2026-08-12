क्यों पलटी अतीक के बेटे की कार? डराने वाले Video का हर एंगल एक्सपर्ट ने समझाया

डैशकैम में रिकॉर्ड एक खौफनाक मंजर... जब सड़क पर दौड़ती एसयूवी अचानक डिवाइडर से टकराती है और कई फीट ऊपर तक उछलकर पलट जाती है. कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से बिखर जाता है. ये मंजर उस वक्त का है जब अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की कार का एक्सीटेंड हुआ. 6 अगस्त को हुए इस एक्सीडेंट में आबान की मौत हो गई.

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आबान के साथ कार में चार और लोग थे, जिसमें तीन लोग घायल हुए हैं. मरने वालों में आबान के अलावा उसका दोस्त सोनू भी था. हादसे के लगभग 6 दिनों बाद इसका वीडियो सामने आया है. ये वीडियो एक कार के डैशकैम से रिकॉर्ड किया हुआ है.

वीडियो में दिख रहा है कि आबान की कार कैसे एक गाड़ी को ओवरटेक करती है और उसके अगले ही पल कार का संतुलन बिगड़ता है. कार सड़क से नीचे उतरती है और फिर डिवाइडर से टकरा जाती है. इस मामले में पुलिस की मानें, तो ड्राइवर जैद ने बताया कि उसे झपकी आ गई.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इस मामले पर ऑटो एक्सपर्ट और कार्स अनलिमिटेड के फाउंडर मुस्तफा सिंगापुरवाला ने बताया कि जो वीडियो सामने आया है और शुरुआत रिपोर्ट जैसा बताती हैं, ये मामला हाई स्पीड पर कंट्रोल खोने का है. वीडियो में इसके कई रिस्क फैक्टर एक साथ दिख रहे हैं.

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उन्होंने बताया, 'इसका सबसे संभावित मुख्य कारण हाईवे पर बहुत तेज रफ्तार हो सकती है. जहां गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है. पुलिस और चश्मदीदों ने बताया है कि एसयूवी बहुत तेज रफ्तार (120 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा) में थी. तभी कार अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई.'

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'जब आप तेज रफ्तार में होते हैं, तो सड़क की सतह पर एक छोटी सी गड़बड़ी भी जानलेवा साबित हो सकती है. एक पल के लिए ध्यान भटकना भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है. जैसा वीडियो और फोटोज में दिख रहा है कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था, जो दिखाता है कि टक्कर कितनी जोरदार थी.'

मुस्तफा का कहना है कि ऐसा लगता है कि सड़क और मौसम की स्थितियों ने भी इस खतरे को बढ़ा दिया. सड़क पर जरा सी नमी या हाईवे पर पड़ी एक ईंट भी, टक्कर से ठीक पहले अचानक स्टीयरिंग मोड़ने का कारण बन सकती है. एक ऊंची SUV, जो पहले से ही अपनी ग्रिप की आखिरी सीमा पर चल रही हो, अगर किसी खराब सतह पर अचानक मोड़ दी जाए, तो वह बहुत जल्दी अपना संतुलन खो सकती है.

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#WATCH | Jhansi, Uttar Pradesh: On the accident involving Atiq Ahmed’s son Aban Ahmed, Jhansi Senior Superintendent of Police (SSP) BB GTS Murti says, “The incident occurred around 10.30 AM within the jurisdiction of the Poonch police station in Jhansi district. A Creta vehicle… pic.twitter.com/kDpeSDdkhM — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 6, 2026

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उन्होंने बताया, 'केबिन के अंदर का माहौल भी एक्सीटेंड का कारण बन सकता है. जैसे लंबे समय तक एसी का 'रीसर्क्युलेशन मोड' चालू रहना, CO₂ (कार्बन डाइऑक्साइड) का बढ़ना, गर्मी और डिहाइड्रेशन भी लंबे सफर में ड्राइवर की सतर्कता और रिएक्शन टाइम को धीमा कर सकते हैं. हालांकि, ये आमतौर पर हादसे को बढ़ावा देने वाले कारण होते हैं, ना कि इसका इकलौता कारण.'

'जांचकर्ता इसके मैकेनिकल पहलुओं की भी जांच करेंगे. जैसे टायरों की स्थिति और टायर फटने (ब्लोआउट) की संभावना, स्टीयरिंग और सस्पेंशन की स्थिति और गाड़ी के 'इवेंट रिकॉर्डर' का डेटा. इससे आखिरी कुछ सेकंड में गाड़ी की सटीक रफ्तार, स्टीयरिंग एंगल और ब्रेक के इस्तेमाल का पता चल सकता है.'

'इस हादसे की वजह कई कारकों का मिला-जुला परिणाम हो सकती है, जिसके कारण स्टीयरिंग को अचानक और आक्रामक तरीके से मोड़ा गया हो, जिसे गाड़ी और सड़क की स्थितियां संभाल नहीं पाईं.'

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