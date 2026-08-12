'दम घुट रहा था, कपड़े पसीने में भीग गए...' स्पाइस जेट फ्लाइट में बेहाल हुए यात्री, कहा- AC बंद था

दिल्ली से पुणे जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट (SG 105) में सवार यात्रियों को 11 अगस्त 2026 की रात बेहद खराब अनुभव का सामना करना पड़ा. फ़्लाइट में एसी और वेंटिलेशन बंद होने के चलते यात्रियों का दम घुटने लगा, जिससे प्लेन के अंदर और रनवे पर जमकर हंगामा हुआ.

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फ्लाइट में मौजूद यात्री लेशपाल ने आपबीती सुनाई. उन्होंने कहा, 'हमारी स्पाइस जेट फ्लाइट का समय रात 9.55 बजे का था, लेकिन इसमें देरी हुई. बोर्डिंग रात 10.30 बजे शुरू हुई और हम प्लेन में सवार हो गए. करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन अंदर कोई वेंटिलेशन नहीं था. हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और एसी भी नहीं चल रहा था.'

उन्होंने आगे कहा, 'क्योंकि मैं अक्सर फ्लाइट में सफर नहीं करता, इसलिए मुझे लगा कि ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या है. बाद में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हमारे कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग गए. हर यात्री का यही हाल था.'

'बच्चे रो रहे थे, गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो रही थी'

यात्री लेशपाल ने बताया कि गर्मी की वजह से बच्चे रो रहे थे, गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो रही थी. ऐसे में हमने वहीं टरमैक पर विरोध-प्रदर्शन किया क्योंकि स्टाफ सहयोग नहीं कर रहा था और हंगामा करने पर उल्टा जवाब दे रहा था. आखिरकार उनकी तकनीकी टीम आई और जांच की. उनकी अपनी टीम ने भी माना कि समस्या है, विमान उड़ान नहीं भर सकता

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यात्री ने कहा, 'बाद में वो हमें वापस अंदर ले गए, सुबह 5 बजे दूसरी फ्लाइट का इंतजाम किया गया और हम आखिरकार उसी समय रवाना हुए. वो हमें रनवे तक ले गए थे और हम लगातार उनसे प्लेन की जांच करने के लिए कह रहे थे.'

स्पाइस जेट ने दी सफाई, कहा- एसी चल रहा था

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने सफाई दी है. स्पाइस जेट प्रवक्ता ने कहा, '11 अगस्त 2026 को दिल्ली से पुणे जाने वाली स्पाइस जेट फ्लाइट SG 105 में आखिरी समय में तकनीकी खराबी आ गई थी. एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई और इसके बाद फ्लाइट को पुणे रवाना किया गया.'

हालांकि एयरलाइन ने एसी खराब होने के आरोपों को खारिज किया और कहा, 'एयर कंडीशनिंग पूरी तरह से काम कर रहा था. दिल्ली में उस समय के मौसम के कारण कुछ यात्रियों को असुविधा महसूस हुई होगी. स्पाइस जेट यात्रियों को हुई इस असुविधा के लिए गहरा खेद जाहिर करता है.'

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