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चार दिन, दो क्रॉस-बॉर्डर ड्रग्स मॉड्यूल और पुलिस एक्शन... फिरोजपुर में 30.672 किलो हेरोइन बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार

फिरोजपुर में ANTF ने 30.672 किलो हेरोइन के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक ड्रग्स की खेप सीमा पार से भेजी गई थी. चार दिन में यह दूसरा क्रॉस-बॉर्डर नारकोटिक्स मॉड्यूल पकड़ा गया है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

पंजाब के फिरोजपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की फिरोजपुर रेंज ने क्रॉस-बॉर्डर नारकोटिक्स स्मगलिंग मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 30.672 किलो हेरोइन बरामद की गई है. पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक हुंडई वरना कार भी जब्त की है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत ANTF फिरोजपुर रेंज ने यह कार्रवाई की है. पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने मंगलवार को इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में इस नेटवर्क के सीमा पार कनेक्शन सामने आए हैं.

तीन आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हो गई है. जिनमें अनमोलप्रीत सिंह उर्फ अनमोल (24) निवासी कसूरी गेट, फिरोजपुर. आकाश सिंह उर्फ आकाश निवासी गुलाम पट्रा गांव, फिरोजपुर. हाल निवासी संत कबीर नगर और तीसरा आरोपी अंशप्रीत सिंह उर्फ अंश (25) है, जो फिरोजपुर के राजघाट का निवासी है.

पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को उस वक्त पकड़ा, जब वे अपनी हुंडई वरना कार (PB-77-5973) में सवार होकर जा रहे थे. ANTF की टीम ने वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान कार से 30.672 किलो हेरोइन बरामद हुई. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन किसे पहुंचाई जानी थी और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

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चार दिन में दूसरा क्रॉस-बॉर्डर ड्रग्स मॉड्यूल

फिरोजपुर में यह कार्रवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में यहां दूसरा बड़ा क्रॉस-बॉर्डर नारकोटिक्स मॉड्यूल पकड़ा गया है. कुछ दिन पहले ही पंजाब पुलिस ने BSF के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था. उस कार्रवाई में उनके कब्जे से 30.200 किलो हेरोइन बरामद हुई थी.

इस तरह महज चार दिनों के भीतर फिरोजपुर इलाके में करीब 61 किलो हेरोइन की दो बड़ी खेप पकड़ी गई हैं. दोनों कार्रवाइयों ने सीमा पार से पंजाब में नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई है. पुलिस अब दोनों मामलों के बीच किसी संभावित कनेक्शन की भी जांच कर सकती है. अधिकारियों का कहना है कि ड्रग नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए जांच जारी है.

विदेशी तस्कर ने भेजी थी हेरोइन की खेप

डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि हेरोइन की यह खेप एक विदेश में बैठे ड्रग तस्कर ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पार भेजी थी. इसके बाद फिरोजपुर के अली के गांव के इलाके में एक भारतीय तस्कर ने इस खेप को रिसीव किया. इसके बाद इसे आगे ले जाकर अलग-अलग जगहों पर पहुंचाने और बांटने की तैयारी थी.

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पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिकेंज खंगाल रही है. इसका मकसद सीमा पार बैठे हैंडलर्स से लेकर पंजाब में खेप हासिल करने और आगे सप्लाई करने वाले लोगों की पहचान करना है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस नेटवर्क में कितने लोग सक्रिय हैं. पुलिस के मुताबिक जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं.

खुफिया जानकारी के बाद बिछाया गया जाल

एडीजीजी नीलाभ किशोर ने बताया कि ANTF को हेरोइन की बड़ी खेप की आवाजाही को लेकर ठोस मानवीय खुफिया जानकारी मिली थी. जानकारी यह थी कि सीमा पार से खेप हासिल करने के बाद उसे आगे ले जाया जा रहा है. इसके बाद ANTF फिरोजपुर रेंज के SP गुरिंदरबीर सिंह के नेतृत्व में टीमों ने फिरोजपुर-फाजिल्का रोड पर व्यापक निगरानी और घेराबंदी की.

पुलिस टीमों ने आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए एक सुनियोजित जाल बिछाया. इसी दौरान हुंडई वरना कार को इंटरसेप्ट किया गया. कार में तीनों आरोपी सवार थे. वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को 30.672 किलो हेरोइन मिली, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और कार को भी कब्जे में ले लिया गया.

और गिरफ्तारियां होने की संभावना

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ADGP नीलाभ किशोर ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की संभावना है. जांच एजेंसियां आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ड्रग्स की सप्लाई चेन में उनकी क्या भूमिका थी. साथ ही सीमा पार बैठे तस्करों और भारत में उनके संपर्कों की जानकारी जुटाई जा रही है.

इस मामले में 10 अगस्त 2026 को FIR नंबर 177 दर्ज की गई है. पुलिस स्टेशन ANTF में NDPS Act की धारा 21 और 29 के तहत केस दर्ज किया गया है. अब जांच के दौरान आरोपियों के संपर्क, ड्रग्स की सप्लाई और संभावित नेटवर्क के बारे में और जानकारी सामने आने की उम्मीद है. पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

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