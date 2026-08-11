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रेडियो रिसीवर, एंटीना और रोमांटिक रिलेशनशिप... दक्षिण कोरिया में यूं दबोचे गए चीन के 2 जासूस

चीन दक्षिण कोरिया की आर्थिक और सैन्य गतिविधियों पर शार्प निगाह रखता है. दक्षिण कोरिया में दो चीनी जासूसी की गिरफ्तारी चीन की इसी बदनाम कोशिश का नतीजा है. दक्षिण कोरिया का मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम इन जासूसों के रडार पर था.

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चीन के दो जासूस गिरफ्तार (Representative Photo: ITG)
चीन के दो जासूस गिरफ्तार (Representative Photo: ITG)

चीनी सेना में काम कर चुके उस जवान की उम्र 60 के करीब थी. दक्षिण कोरिया पहुंचते ही उसने एक ऐसा ठिकाना खोजा जो एयरबेस के करीब हो. उसे जल्द ही एक ऐसी जगह मिल गई. इस शख्स ने एक एयर बेस के पास के होटल में इंटरसेप्शन डिवाइस लगाई. इस डिवाइस में सॉफ्टवेयर-डिफाइंड रेडियो रिसीवर, एक एंटीना और एक लैपटॉप शामिल था. इस एयर बेस का इस्तेमाल दक्षिण कोरिया और अमेरिकी वायु सेनाएं मिलकर करती हैं. 

इस व्यक्ति ने जांचकर्ताओं को बताया कि सिविलियन प्लेन और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बीच होने वाली बातचीत को सुनना उसका शौक था और वह फाइटर जेट्स से जुड़ी बातचीत भी सुनना चाहता था.

दूसरी कहानी 40 साल के एक एक चीनी नागरिक की है. इस पर सियोल के पास अमेरिकी सैन्य मुख्यालय से गैर-कानूनी तरीके से जानकारी इकट्ठा करने का आरोप है. इस जानकारी में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास, मुख्यालय में हथियारों की आवाजाही की तस्वीरें और अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारियों के तबादलों से जुड़ी बातें शामिल थीं. 

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ये दोनों कहानियां चीन की जासूसी की कहानियां है. 

 दक्षिण कोरिया की पुलिस ने राजधानी सियोल में 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. जो दक्षिण कोरिया की खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे. 

दक्षिण कोरिया की पुलिस के अनुसार उन पर फाइटर जेट और ग्राउंड कंट्रोल के बीच बातचीत को इंटरसेप्ट करने और अमेरिकी हथियारों की आवाजाही के बारे में जानकारी इकट्ठा करने जैसे आरोप हैं. 

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पुलिस ने बताया कि इस व्यक्ति पर आरोप है कि उसने 2024 से कई बार दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी पायलटों द्वारा उड़ाए जा रहे फाइटर जेट और बेस पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के बीच हो रही बातचीत को इंटरसेप्ट किया. 

पुलिस ने बताया कि वह पहले चीनी सेना में काम कर चुका है, लेकिन उसकी पहचान के बारे में और जानकारी देने से इनकार कर दिया. पुलिस के बयान के मुताबिक दुश्मन की मदद करने और कम्युनिकेशन से जुड़ी गोपनीय जानकारी की सुरक्षा से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में उसे सोमवार को गिरफ्तार किया गया. 

पुलिस ने बताया कि वे उसके लैपटॉप की फोरेंसिक जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उसने इंटरसेप्ट की गई बातचीत में से कोई जानकारी चीनी अधिकारियों तक पहुंचाई थी. 

स्थानीय महिला के साथ रोमांटिक रिलेशन

दक्षिण कोरियाई पुलिस ने जासूसी के आरोप में 40 वर्ष के जिस शख्स को गिरफ्तार किया है. वो एक स्थानीय महिला के साथ रोमांटिक संबंध में था. 
पुलिस का आरोप है कि उसने कुछ जानकारी अमेरिकी कमांड में काम करने वाली एक दक्षिण कोरियाई महिला से हासिल की थी. पुलिस का कहना है कि उसने जानकारी के बदले महिला को पैसे दिए थे और उन्हें शक है कि दोनों के बीच रोमांटिक संबंध थे. 

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अमेरिकी कमांड के पास मिलिट्री सप्लाई की दुकान चलाने वाले इस चाइनीज व्यक्ति ने पूछताछ के दौरान कहा कि उसने यह जानकारी इसलिए मांगी थी क्योंकि उसे लगा कि इससे उसके कारोबार में मदद मिलेगी. 

पुलिस ने बताया कि यह व्यक्ति पहले चीनी सेना में भी काम कर चुका है. पुलिस का कहना है कि उसने दक्षिण कोरिया में दुश्मन की मदद करने और मिलिट्री ठिकानों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों का उल्लंघन किया है. 

चीनी विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है. 

पुलिस की यह घोषणा दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी सेनाओं द्वारा अगले हफ्ते बड़े पैमाने पर सालाना अभ्यास शुरू करने की बात कहने के एक दिन बाद आई है. बता दें कि अमेरिका दक्षिण कोरिया में लगभग 28,500 सैनिक तैनात रखता है. 

दक्षिण कोरिया में चीन की जासूसी का लंबा इतिहास रहा है. चीन मुख्य रूप से आर्थिक-तकनीकी चोरी, सैन्य आंकड़ों की चोरी का काम करता है. दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए, जिसके बाद व्यापार तेजी से बढ़ा, लेकिन साथ ही जासूसी की घटनाएं भी बढ़ीं.

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