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देर रात धर्मेंद्र के घर प्रीति जिंटा ने लगाया कॉल, सनी देओल ने गुस्से में दिया जवाब, फिर...

प्रीति जिंटा ने केबीसी के मंच पर देओल परिवार से जुड़ा अपना एक किस्सा सुनाया, जब उन्हें सनी देओल से बुरी तरह डांट पड़ी थी. इसके पीछे की वजह बॉबी देओल थे. एक्ट्रेस ने पूरी कहानी में क्या-क्या कहा? आप भी सुनिए...

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प्रीति को पड़ी डांट (Photo: Screengrab/Instagram @preityz)
प्रीति को पड़ी डांट (Photo: Screengrab/Instagram @preityz)

अमिताभ बच्चन का पॉपुलर गेमिंग शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का आगाज हो चुका है. इस सीजन की शुरुआत काफी धमाकेदार तरीके से हुई. शो के पहले ही एपिसोड में आमिर खान, सनी देओल और प्रीति जिंटा जैसे सितारे आए, जहां उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म बंटवारा 1947 को प्रमोट किया था. 

केबीसी के मंच पर सनी देओल और प्रीति जिंटा ने अपने कई सारे किस्से ऑडियंस के साथ शेयर किए. इसी दौरान प्रीति ने अपना एक किस्सा सुनाया, जब उन्हें पहली बार सनी देओल से बात करने का मौका मिला. एक्ट्रेस से पूछा गया था कि दोनों देओल भाइयों- सनी और बॉबी में क्या अंतर है?

प्रीति पर फूटा सनी का गुस्सा!

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तो उन्होंने बताया- दोनों एक-दूसरे से एकदम अलग हैं. बॉबी (देओल) मेरा दोस्त है. मैं उसे तबसे जानती हूं जब उनका और मेरा फिल्मों में डेब्यू नहीं हुआ था. बॉबी के पास एक वैन हुआ करती थी और हम सारे उसी वैन में बाहर घूमने जाया करते थे. एक दिन मैं अपने सभी दोस्तों के साथ बाहर थी, हमने फैसला किया कि बॉबी को कॉल करते हैं और उसे ये जानकारी देते हैं कि हम लोग उसके पास आ रहे हैं. 

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'सभी ने मुझे बॉबी को कॉल करने की जिम्मेदारी सौंप दी थी. उस वक्त मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन पर कॉल लगाया जाता था. तो मैंने कॉल किया. मुझे नहीं पता था कि इनके (सनी देओल) ढाई किलो का हाथ मेरा कॉल उठाएंगे.' इस किस्से को याद कर सनी देओल और प्रीति जिंटा दोनों हंस पड़े. 

आगे एक्ट्रेस ने पूरी कहानी सुनाते हुए कहा- मैंने इनसे कहा कि हैलो क्या मैं बॉबी से बात कर सकती हूं? मुझे लगता है कि शायद तब रात के 10.30-11 बज रहे होंगे. इन्होंने कहा कि क्या ये किसी के घर पर कॉल करने का समय है? मैं ये सुनकर इतनी डर गई और तुरंत फोन रख दिया. 

सनी के साथ रहने में होती थी घबराहट

प्रीति ने अंत में कहा भी कि जब उन्होंने सनी देओल के साथ फिल्मों में काम करना शुरू किया, तब वो उनके आसपास काफी घबराई हुई रहती थीं. उन्हें कम से कम 2-3 फिल्में लगीं, जिसके बाद उनकी सनी के सामने घबराहट कम हुई. प्रीति जिंटा की कहानी के बाद, सनी देओल ने अपनी बात सामने रखी. 

उन्होंने बताया- हमें रात 8 बजे के बाद घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी. लेकिन उस दिन करीब 10:30 बज गए थे. मैं बॉबी को अपने बेटे की तरह मानता था, इसलिए अनुशासन के मामले में मैं उसके साथ हमेशा बहुत सख्त रहता था. लेकिन वो अक्सर मेरी नजरों से बचकर इधर-उधर घूमने निकल जाता था. 

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