चीन ने दिखाई हवा से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, पूरा भारत रेंज में

चीन ने हाल ही में अपनी रणनीतिक वायु क्षमता का एक नया पहलू दुनिया के सामने रखा है. H-6N रणनीतिक बमवर्षक विमान ने JL-1 न्यूक्लियर एयर-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर उड़ान भरी. इस उड़ान में दो J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी साथ थे. यह पहली बार है जब चीन ने इस मिसाइल को हवा में ले जाते हुए फुटेज जारी किया है. इसे 'जिंगलेई-1' भी कहा जा रहा है.

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यह प्रदर्शन महज एक तकनीकी प्रदर्शन नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है. JL-1 को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बताया गया है. इसकी अनुमानित रेंज करीब 8 से 10 हजार किलोमीटर बताई जा रही है.

इस रेंज के साथ चीन के मुख्य भूमि से या समुद्री क्षेत्रों से लॉन्च करने पर भारत का पूरा भूभाग इसकी जद में आ सकता है. मिसाइल हाइपरसोनिक रीएंट्री क्षमता वाली बताई गई है. इसे एंटी-शिप और लैंड अटैक दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

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एयर-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का रणनीतिक महत्व

पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें जमीन या समुद्र से दागी जाती हैं, लेकिन एयर-लॉन्च्ड वर्जन विमान से छोड़ने के बाद बैलिस्टिक रूट पर आगे बढ़ता है. इससे लॉन्च पॉइंट बदलने की सुविधा मिलती है. दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को धोखा देना आसान हो जाता है.

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H-6N बमवर्षक को चीन ने विशेष रूप से ऐसी मिसाइलों के लिए बदला है. यह विमान लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है. मिसाइल छोड़ने के बाद वापस लौट सकता है. जे-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर का एस्कॉर्ट मिशन सुरक्षा और निगरानी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है.

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इस क्षमता के सार्वजनिक प्रदर्शन से चीन अपने न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करने का संकेत दे रहा है. न्यूक्लियर ट्रायड में जमीन, समुद्र और हवा आधारित मिसाइल सिस्टम शामिल होते हैं. हवा आधारित हिस्सा सबसे मोबाइल माना जाता है क्योंकि विमान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है.

भारत की सुरक्षा पर क्या होगा संभावित असर?

भारत के लिए यह विकास विशेष रूप से चिंता का विषय है क्योंकि बताई गई रेंज पूरे देश को कवर करती है. भारत-चीन सीमा विवाद, गलवान जैसी घटनाएं और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच ऐसी क्षमता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है.

भारत के पास अपनी वायु और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन एयर-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा पारंपरिक खतरों से अलग होता है क्योंकि यह तेजी से और अलग रूट पर आता है. विश्लेषकों का मानना है कि चीन इस प्रदर्शन के जरिए न सिर्फ अपनी तकनीकी क्षमता दिखा रहा है बल्कि संभावित विरोधियों को संदेश भी दे रहा है.

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यह प्रदर्शन ताइवान मुद्दे, दक्षिण चीन सागर विवाद और भारत के साथ सीमा तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है. वास्तविक संघर्ष की स्थिति में ऐसी प्रणालियों का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा होता है. दोनों देशों के पास परमाणु हथियार होने के कारण पारस्परिक प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है.

सार्वजनिक जानकारी के अनुसार JL-1 हाइपरसोनिक रीएंट्री वाहन से लैस हो सकती है, जिससे इंटरसेप्ट करना कठिन हो जाता है. इसे एंटी-शिप भूमिका में भी इस्तेमाल करने की बात कही गई है, जिससे यह अमेरिकी या अन्य नौसैनिक बलों के लिए भी चुनौती बन सकती है. लेकिन सटीक रेंज, पेलोड क्षमता और वास्तविक परिचालन स्थिति पर अभी भी सीमित जानकारी उपलब्ध है.

चीन आमतौर पर अपनी सैन्य क्षमताओं का चयनित प्रदर्शन करता है, इसलिए फुटेज में दिखाई गई चीजें पूरी तस्वीर नहीं हो सकतीं. कुछ रिपोर्ट्स में रेंज को 8000 किलोमीटर बताया गया है तो कुछ में 10,000 से अधिक. यह अंतर परीक्षण आंकड़ों या अनुमानों पर आधारित हो सकता है. वास्तविक प्रभावी रेंज विमान की उड़ान दूरी, ईंधन और लॉन्च ऊंचाई पर भी निर्भर करती है.

वैश्विक और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया की संभावना

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इस तरह के प्रदर्शन आमतौर पर अन्य देशों की सैन्य योजनाओं को प्रभावित करते हैं. भारत अपनी एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं को और मजबूत करने पर ध्यान दे सकता है. अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इंडो-पैसिफिक रणनीति के तहत इस विकास पर नजर रखेंगे.

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चीन का यह पहला सार्वजनिक प्रदर्शन उसकी रणनीतिक वायु शक्ति को दिखाता है. यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में मोबाइल और बहुआयामी परमाणु ऑप्शन कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं. भारत सहित क्षेत्र के देशों के लिए यह सतर्कता और क्षमता निर्माण दोनों की जरूरत को रेखांकित करता है. वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि चीन इस प्रणाली को कितने पैमाने पर तैनात करता है और क्षेत्रीय कूटनीति कैसे आगे बढ़ती है.

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