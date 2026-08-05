scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चीन ने दिखाई हवा से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल, पूरा भारत रेंज में

चीन ने पहली बार H-6N बमवर्षक पर JL-1 न्यूक्लियर एयर-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का फुटेज जारी किया. J-20 लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान दिखाकर उसने हवाई परमाणु हमले की क्षमता का प्रदर्शन किया. ये पूरे भारत को कवर करती है.

Advertisement
X
ये है चीन की हवा से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जेएल-1. (Photo:X)
ये है चीन की हवा से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जेएल-1. (Photo:X)

चीन ने हाल ही में अपनी रणनीतिक वायु क्षमता का एक नया पहलू दुनिया के सामने रखा है. H-6N रणनीतिक बमवर्षक विमान ने JL-1 न्यूक्लियर एयर-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर उड़ान भरी. इस उड़ान में दो J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी साथ थे. यह पहली बार है जब चीन ने इस मिसाइल को हवा में ले जाते हुए फुटेज जारी किया है. इसे 'जिंगलेई-1' भी कहा जा रहा है.

यह प्रदर्शन महज एक तकनीकी प्रदर्शन नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है. JL-1 को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बताया गया है. इसकी अनुमानित रेंज करीब 8 से 10 हजार किलोमीटर बताई जा रही है. 

इस रेंज के साथ चीन के मुख्य भूमि से या समुद्री क्षेत्रों से लॉन्च करने पर भारत का पूरा भूभाग इसकी जद में आ सकता है. मिसाइल हाइपरसोनिक रीएंट्री क्षमता वाली बताई गई है. इसे एंटी-शिप और लैंड अटैक दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

France Wildfire World War II Bombs
जंगल की आग के बाद फ्रांस में मिले वर्ल्ड वॉर-2 के 400 से ज्यादा गोले
Washington Wildfire
600 से ज्यादा इमारतें जलीं, वॉशिंगटन में जंगल की आग अब भी बेकाबू
snake myth vs truth
सांपों के बारे में 10 झूठ, जिन्हें सच मान बैठी दुनिया
China DF-17 Hypersonic Missile
चीन की DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात, लड़ाई के लिए तैयार
US missile stockpile
अमेरिका ने ईरान जंग में ही खपा दिया पूरा स्टॉक, अब मिसाइलों की भारी कमी

यह भी पढ़ें: चीन ने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल की रॉकेट फोर्स में कॉम्बैट तैनाती की, जानिए ताकत

एयर-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का रणनीतिक महत्व

पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें जमीन या समुद्र से दागी जाती हैं, लेकिन एयर-लॉन्च्ड वर्जन विमान से छोड़ने के बाद बैलिस्टिक रूट पर आगे बढ़ता है. इससे लॉन्च पॉइंट बदलने की सुविधा मिलती है. दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को धोखा देना आसान हो जाता है. 

Advertisement

H-6N बमवर्षक को चीन ने विशेष रूप से ऐसी मिसाइलों के लिए बदला है. यह विमान लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है. मिसाइल छोड़ने के बाद वापस लौट सकता है. जे-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर का एस्कॉर्ट मिशन सुरक्षा और निगरानी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है.

यह भी पढ़ें: मेड इन इंडिया मॉनसून... अल-नीनो के बावजूद कैसे टिकी है बारिश

इस क्षमता के सार्वजनिक प्रदर्शन से चीन अपने न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करने का संकेत दे रहा है. न्यूक्लियर ट्रायड में जमीन, समुद्र और हवा आधारित मिसाइल सिस्टम शामिल होते हैं. हवा आधारित हिस्सा सबसे मोबाइल माना जाता है क्योंकि विमान को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है.

China JL-1 ALBM missile

भारत की सुरक्षा पर क्या होगा संभावित असर?

भारत के लिए यह विकास विशेष रूप से चिंता का विषय है क्योंकि बताई गई रेंज पूरे देश को कवर करती है. भारत-चीन सीमा विवाद, गलवान जैसी घटनाएं और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच ऐसी क्षमता क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है. 

भारत के पास अपनी वायु और मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं, लेकिन एयर-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा पारंपरिक खतरों से अलग होता है क्योंकि यह तेजी से और अलग रूट पर आता है. विश्लेषकों का मानना है कि चीन इस प्रदर्शन के जरिए न सिर्फ अपनी तकनीकी क्षमता दिखा रहा है बल्कि संभावित विरोधियों को संदेश भी दे रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: "गर्मी बढ़ी, नदी सूखी और सामने आया 80 साल पुराना युद्धपोत

यह प्रदर्शन ताइवान मुद्दे, दक्षिण चीन सागर विवाद और भारत के साथ सीमा तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है. वास्तविक संघर्ष की स्थिति में ऐसी प्रणालियों का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा होता है. दोनों देशों के पास परमाणु हथियार होने के कारण पारस्परिक प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है.

सार्वजनिक जानकारी के अनुसार JL-1 हाइपरसोनिक रीएंट्री वाहन से लैस हो सकती है, जिससे इंटरसेप्ट करना कठिन हो जाता है. इसे एंटी-शिप भूमिका में भी इस्तेमाल करने की बात कही गई है, जिससे यह अमेरिकी या अन्य नौसैनिक बलों के लिए भी चुनौती बन सकती है. लेकिन सटीक रेंज, पेलोड क्षमता और वास्तविक परिचालन स्थिति पर अभी भी सीमित जानकारी उपलब्ध है. 

चीन आमतौर पर अपनी सैन्य क्षमताओं का चयनित प्रदर्शन करता है, इसलिए फुटेज में दिखाई गई चीजें पूरी तस्वीर नहीं हो सकतीं. कुछ रिपोर्ट्स में रेंज को 8000 किलोमीटर बताया गया है तो कुछ में 10,000 से अधिक. यह अंतर परीक्षण आंकड़ों या अनुमानों पर आधारित हो सकता है. वास्तविक प्रभावी रेंज विमान की उड़ान दूरी, ईंधन और लॉन्च ऊंचाई पर भी निर्भर करती है.

वैश्विक और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया की संभावना

Advertisement

इस तरह के प्रदर्शन आमतौर पर अन्य देशों की सैन्य योजनाओं को प्रभावित करते हैं. भारत अपनी एयर डिफेंस, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमताओं को और मजबूत करने पर ध्यान दे सकता है. अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इंडो-पैसिफिक रणनीति के तहत इस विकास पर नजर रखेंगे. 

यह भी पढ़ें: अमेरिका ने ईरान जंग में ही खपा दिया पूरा स्टॉक, अब मिसाइलों की भारी कमी

चीन का यह पहला सार्वजनिक प्रदर्शन उसकी रणनीतिक वायु शक्ति को दिखाता है. यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में मोबाइल और बहुआयामी परमाणु ऑप्शन कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं. भारत सहित क्षेत्र के देशों के लिए यह सतर्कता और क्षमता निर्माण दोनों की जरूरत को रेखांकित करता है. वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि चीन इस प्रणाली को कितने पैमाने पर तैनात करता है और क्षेत्रीय कूटनीति कैसे आगे बढ़ती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    मोरक्को फुटबॉलर को डेट कर रही हैं नोरा फतेही? शरमाते हुए बोलीं- वो शानदार खिलाड़ी |
    नवसारी के तवड़ी गांव में बाढ़ का कहर, धान और गन्ने की खेती बर्बाद, किसान बोले- सब लुट गया |
    'PoK अलग देश, हमें कोई लेना-देना नहीं', NC सांसद के बयान पर मचा घमासान |
    संसद में हंगामे पर भड़की BJP, गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को बताया 'गैर जिम्मेदार' |
    Kothimbir Vada Pav Recipe: रोज-रोज पोहा-पराठा खाकर हो गए हैं बोर? नाश्ते में घर पर बनाएं मुंबई स्टाइल कोथिंबीर वड़ा पाव |
    Tulsi Plant Vastu: घर में सिर्फ इन दिशाओं में लगाएं तुलसी का पौधा, खूब बढ़ेगा पैसा! |
    यूपी विधानसभा में तीसरे दिन भी 'चंदा चोरी' पर सपा का हंगामा, शिवपाल यादव बोले- BJP को देना ही होगा जवाब |
    गुस्से में लगा तुक्का...और OUT! इस खिलाड़ी ने किया क्रिकेट इतिहास का सबसे अजीबोगरीब RUN OUT |
    पति को छोड़ प्रेमी संग पहुंची दमन, फिर ट्रॉली बैग में मिली उसी की लाश; बिहार की छोटी कुमारी की दर्दनाक कहानी |
    'रोमांटिक लाइफ कैसी है?', शादी से पहले मां ने बॉयफ्रेंड संग इंटीमेसी पर पूछा सवाल, हैरान हुई सिंगर
    Advertisement