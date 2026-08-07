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शादी का रिश्ता लेकर घर में घुसे, परिवार को बंधक बनाया और लूट लिए 10 लाख के गहने... ऐसे खुला राज

धौलपुर में शादी का रिश्ता लेकर घर में दाखिल हुए बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपये की लूट की थी. पुलिस ने मामले में एक महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि आरोपियों को पीड़िता की करोड़ों रुपये की जमीन बिकने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद वारदात की साजिश रची गई.

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डेढ़ लाख कैश और 10 लाख के गहने लूटे.(Photo: Umesh Mishra/ITG)
डेढ़ लाख कैश और 10 लाख के गहने लूटे.(Photo: Umesh Mishra/ITG)

राजस्थान के धौलपुर जिले में शादी का रिश्ता देखने के बहाने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाने और डकैती डालने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. निहालगंज थाना इलाके की दुर्गा कॉलोनी में 28 जुलाई को हुई वारदात में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रहने वाले एक महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से लूटी गई रकम का हिस्सा, देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है.

धौलपुर एसपी विकास सांगवान के मुताबिक, आरोपी पीड़िता शायरा खातून के घर शादी के लिए लड़के का रिश्ता देखने का बहाना बनाकर पहुंचे थे. आरोपियों में एक महिला भी शामिल थी. बदमाशों ने घर में पहुंचकर शायरा खातून के बेटे के रिश्ते की बातचीत शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: एक दिन, 3 हादसे और 5 मौतें... धौलपुर में सड़क दुर्घटनाओं ने मचाई तबाही, 20 से ज्यादा घायल

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बातचीत के दौरान जब शायरा खातून चाय-नाश्ता लेने रसोई में गईं, तभी आरोपियों ने अचानक उन्हें और उनके बेटे को दबोच लिया. दोनों के हाथ-पैर प्लास्टिक टेप से बांध दिए गए और मुंह पर भी टेप चिपका दिया गया. इसके बाद हथियारों के बल पर उनके साथ मारपीट की गई.

डेढ़ लाख कैश और 10 लाख के गहने लूटे

परिवार को काबू करने के बाद बदमाशों ने घर से करीब डेढ़ लाख रुपये नकद और लगभग 10 लाख रुपये कीमत के आभूषण लूट लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

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पीड़िता ने 29 जुलाई को निहालगंज थाने में डकैती की शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. जांच में साइबर सेल की भी मदद ली गई और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लगातार दबिश दी गई.

पुलिस की जांच के बाद शुक्रवार को चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें रंजीता यादव निवासी आगरा, बंटी खान निवासी फतेहाबाद-आगरा, तेज सिंह निवासी आगरा और गुड्डू खान निवासी खंदोली-आगरा शामिल हैं.

करोड़ों की जमीन बिकने की खबर से रची साजिश

एसपी सांगवान ने बताया कि शायरा खातून ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करीब एक करोड़ रुपये की जमीन बेची थी. जमीन बेचने के बाद वह रकम लेकर धौलपुर स्थित अपने घर लौट आई थीं. आरोपियों को इस लेनदेन की जानकारी मिल गई थी.

पुलिस के मुताबिक, इसी जानकारी के आधार पर बदमाश धौलपुर पहुंचे और पीड़िता के घर के आसपास रेकी की. इसके बाद शादी का रिश्ता लेकर घर में दाखिल होने की योजना बनाई गई. आरोपियों ने वारदात से पहले इलाके और पीड़ित परिवार की गतिविधियों की जानकारी जुटाई थी.

धौलपुर

जांच में यह भी सामने आया कि पीड़ित परिवार का उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में जमीन का सौदा चल रहा था. इसके बाद पुलिस की जांच यूपी में रहने वाले परिवार के रिश्तेदारों तक पहुंची. गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में पीड़ित पक्ष के कुछ रिश्तेदारों के भी वारदात में शामिल होने की जानकारी दी है. पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है.

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बुर्के में महिला, साथ में बच्चा... इसलिए खुला दरवाजा

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए महिला और एक बच्चे का इस्तेमाल किया. रंजीता यादव को बुर्का पहनाकर उसके साथ बच्चे को भी पीड़िता के घर ले जाया गया. आरोपियों ने खुद को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से आया बताकर कहा कि वे शायरा खातून के बेटे के लिए रिश्ता लेकर पहुंचे हैं.

महिला और बच्चे को देखकर पीड़िता को शक नहीं हुआ और उन्होंने घर का दरवाजा खोल दिया. पुलिस के अनुसार, यदि महिला और बच्चा साथ नहीं होते तो शायद शायरा खातून आरोपियों को घर में दाखिल नहीं होने देतीं. इसी तरीके से बदमाशों ने भरोसा कायम कर वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी महिला को साथ लेकर शादी के रिश्ते की बातों में परिवारों को उलझाते थे और फिर लूट की वारदात करते थे. आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भी आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है.

सीकर से वृंदावन तक पुलिस ने मारे छापे

आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमों ने सीकर, खाटूश्याम, वृंदावन, फतेहाबाद और आगरा समेत राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर दबिश दी. लगातार प्रयासों के बाद चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका.

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पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूटी गई रकम में से 10 हजार रुपये बरामद किए हैं. इसके अलावा एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त की गई है.

एसपी विकास सांगवान के मुताबिक, इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है. उनकी संभावित जगहों पर पुलिस की अलग-अलग टीमें दबिश दे रही हैं. जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने किया है.

धौलपुर

रिश्तेदारों की भूमिका भी जांच के घेरे में

पुलिस जांच में सामने आया है कि करोड़ों रुपये की संपत्ति के सौदे और पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी आरोपियों तक पहुंची थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस जानकारी को बदमाशों तक किसने पहुंचाया.

एसपी ने बताया कि कपिल और बंटी नाम के लोगों से बदमाशों को जमीन बेचने और करोड़ों रुपये के लेनदेन की जानकारी मिली थी. दोनों के पीड़ित महिला के रिश्तेदार होने की बात सामने आई है. पुलिस उनकी भूमिका समेत अन्य संदिग्धों से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है.

फिलहाल, पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. जांच का फोकस लूट की पूरी रकम, गिरोह के अन्य सदस्यों और यूपी में दर्ज पुराने मामलों से इनके कनेक्शन का पता लगाने पर है.

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