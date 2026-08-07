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एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी की बहन को जान से मारने की धमकी, अनजान शख्स ने भेजा ऑडियो

एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी की बहन की शिकायत पर बांद्रा पुलिस ने एक वायरल कथित धमकी भरे ऑडियो क्लिप के मामले में NC दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, ऑडियो में एक व्यक्ति खुद को गैंगस्टर जीशान अख्तर बताकर सिद्दीकी को सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दिया है.

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जीशान सिद्दीकी की बहन की शिकायत के बाद बांद्रा पुलिस जांच में जुटी.(Photo- ITG)
जीशान सिद्दीकी की बहन की शिकायत के बाद बांद्रा पुलिस जांच में जुटी.(Photo- ITG)

एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी की बहन की शिकायत पर बांद्रा पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ नॉन-कॉग्निजेबल मामला दर्ज किया है. शिकायत में कहा गया है कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक कथित धमकी भरा ऑडियो क्लिप मिला था.

बांद्रा पुलिस ने बताया कि यह ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर एक ऐसे व्यक्ति के नाम से पोस्ट किया गया था, जिसने खुद को गैंगस्टर जीशान अख्तर बताया था. पुलिस ने स्पष्ट किया कि एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी को किसी भी तरह की धमकी सीधे तौर पर नहीं मिली है. पुलिस के मुताबिक, वायरल ऑडियो क्लिप में एक व्यक्ति खुद को गैंगस्टर जीशान अख्तर बताता है और जीशान सिद्दीकी से अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहता है.

पुलिस फिलहाल वायरल ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की जांच कर रही है. जीशान सिद्दीकी की बहन की शिकायत पर NC दर्ज किया गया है. साथ ही, जिस इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एड्रेस से यह ऑडियो क्लिप अपलोड किया गया था, उसका पता लगाने के लिए भी जानकारी मांगी गई है.

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जीशान सिद्दीकी को भी मिली थी धमकी

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इससे पहले कांग्रेस के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी के बेटे और एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी. इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी थी, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर मुंबई पुलिस उनके बांद्रा स्थित आवास पहुंची थी. गौरतलब है कि जीशान सिद्दीकी के पिता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उनके बेटे के दफ्तर के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.

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