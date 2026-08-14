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19 जवानों को शौर्य, नौ को कीर्ति चक्र... 78 गैलेंट्री अवॉर्ड को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78 वीरता पुरस्कारों और 89 मेंशन इन डिस्पैचेज को मंजूरी दी है. इनमें सेना, नौसेना, वायु सेना और गृह मंत्रालय के जवान शामिल हैं.

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भारतीय सेना के जवानों को मिलने वाले गैलेंट्री अवॉर्डस. (Photo: ITG)
भारतीय सेना के जवानों को मिलने वाले गैलेंट्री अवॉर्डस. (Photo: ITG)

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गैलेंट्री अवॉर्ड विजेताओं की सूची सामने आ गई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78 वीरता पुरस्कारों और 89 मेंशन इन डिस्पैचेज को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति भवन ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार की शाम वीरता पुरस्कारों की लिस्ट जारी कर दी है. जिन 78 जवानों को गैलेंट्री अवॉर्ड दिए जा रहे हैं, उनमें से 13 को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जा रहा है.

इन पुरस्कारों में भारतीय थल सेना के साथ ही नौसेना, वायु सेना और गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले सुरक्षाबलों के जवानों को असाधारण साहस और वीरता के लिए दिए जाने वाले कुछ सर्वोच्च सम्मान भी शामिल हैं, जो शांतिकाल और आतंकवाद के खिलाफ अभियानों के लिए दिए जाते हैं. राष्ट्रपति ने नौ कीर्ति चक्र, एक शौर्य चक्र बार, 19 शौर्य चक्र, वीरता के लिए सेना पदक के पांच बार, वीरता के लिए 36 सेना पदक, वीरता के लिए तीन नौसेना और पांच वायुसेना पदक को भी मंजूरी दी है.

हवलदार गजेंद्र सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र

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कीर्ति चक्र शांतिकाल में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है. इस बार यह सम्मान सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल मानेओ फ्रांसिस, मेजर जितेंद्र राठी और हवलदार गजेंद्र सिंह के साथ ही गृह मंत्रालय के तहत आने वाले बलों से हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, कांस्टेबल जसवंत सिंह, कांस्टेबल बलविंदर सिंह, कांस्टेबल तारिक हुसैन, हेड कांस्टेबल बशीर अहमद और एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को दिया जाएगा. गजेंद्र सिंह को यह सम्मान मरणोपरांत दिया जा रहा है.

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असम राइफल्स के मेजर को शौर्य चक्र बार

असम राइफल्स के मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र बार से सम्मानित किया जाएगा. मेजर आदित्य प्रताप सिंह को पहले भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, यही वजह है कि इस बार उनको बार से सम्मानित किया जाएगा. दरअसल, किसी व्यक्ति को अगर पहले ही वीरता पुरस्कार मिल चुका है और वही पुरस्कार उसे दोबारा दिया जाता है, तो ऐसे में फिर से मेडल देने की जगह रिबन पर एक बार जोड़ दिया जाता है.    

शौर्य चक्र से सम्मानित होंगे 19 जवान

इस बार 19 जवानों को शौर्य चक्र देने का ऐलान हुआ है. इनमें मेजर परमवीर, मेजर तरुण वासुदेवन, नायब सूबेदार शंकर राम, हवलदार जगतार सिंह, लांस नायक नरेंद्र सिंधु के नाम शामिल हैं. लांस नायक नरेंद्र सिंधु को यह सम्मान मरणोपरांत दिया जा रहा है. नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर शिवम कुमार और वायुसेना के स्क्वॉड्रन लीडर सुधीर कुमार को भी शौर्य चक्र प्रदान किया जा रहा है. डीएसपी धीरज सिंह कटोच और इंस्पेक्टर अजय सिंह चिब समेत गृह मंत्रालय के छह कर्मचारियों को भी शौर्य चक्र विजेताओं की सूची में जगह मिली है.

यह भी पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रही थी तीसरी क्लास की बच्ची, पेड़ की डाल गिरने से मौत

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36 जवानों को सेना मेडल

मेजर डीएस पाओशो और मेजर कृष्णकांत समेत पांच अधिकारियों को सेना मेडल के बार से सम्मानित किया जाना है. वहीं, 36 सेना पदक को भी राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है. इनमें कर्नल पुष्कर विजय चौधरी, मेजर मोहित पोडिया, कैप्टन करण सिंह चीमा, कैप्टन अंशुमान सिंह, सूबेदार पवन कुमार के नाम भी सेना मेडल पाने वालों की लिस्ट में हैं. सूबेदार प्रभात गौर, लांस हवलदार पलाश घोष और सिपाही हरमिंदर सिंह समेत पांच को मरणोपरांत सेना मेडल दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें: 301 फायर-पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवॉर्ड, स्वतंत्रता दिवस पर सरकार ने किया 1057 मेडल का ऐलान

नौसेना से कमांडर विनीत शर्मा, कमांडर युवराज कुमार, अविनाश अन्नासो के साथ ही वायुसेना से ग्रुप कैप्टन राहुल जगोटा, ग्रुप कैप्टन राहुल रावत, विंग कमांडर आशीष राजपूत, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यश और पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर एमडब्ल्यूओ रविंदरजीत सिंह को भी सेना मेडल प्रदान किया जाना है. राष्ट्रपति ने विशिष्ट सेवा के लिए 89 मेंशन इन डिस्पैचेज को भी मंजूरी दी है. इनमें सेना के 75, नौसेना के चार और वायुसेना के 10 कर्मचारी शामिल हैं.

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