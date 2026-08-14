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कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे कारगिल के जाबांज, IAF ऑफिसर्स के साथ झूमते दिखे 'ऑपरेशन सफेद सागर' के स्टार्स

इंडियन एयर फोर्स के अधिकारी और वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' की टीम कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के एक स्पेशल एपिसोड में नजर आएंगे.

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कपिल के शो में IAF ऑफिसर्स (Photo: X/@NetflixIndia)
कपिल के शो में IAF ऑफिसर्स (Photo: X/@NetflixIndia)

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कपिल शर्मा अपने नेटफ्लिक्स शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का एक खास एपिसोड रिलीज करेंगे. कॉमेडियन स्वतंत्रता दिवस का जश्न वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' की टीम, एयर फोर्स के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के साथ मनाएंगे. नेटफ्लिक्स इंडिया ने गुरुवार को आने वाले एपिसोड का ट्रेलर शेयर किया.

प्रोमो में 'ऑपरेशन सफेद सागर' की स्टार कास्ट नजर आई, जिसमें सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, दीया मिर्जा, प्राजक्ता कोली, मिहिर आहूजा, तारुक रैना, अर्णव भसीन और अमृता बागची जैसे कलाकार शामिल हैं. 

सीरीज की टीम और होस्ट कपिल शर्मा को एयर फोर्स चीफ अमर प्रीत सिंह और एयर चीफ मार्शल बिरेंदर सिंह धनोआ (रिटायर्ड) के साथ-साथ उन असली हीरो से बातचीत करते हुए देखा जा सकता है, जिनसे यह सीरीज प्रेरित है. इस खास एपिसोड की शूटिंग नई दिल्ली के इंडियन एयर फोर्स ऑडिटोरियम में हुई थी.

देशभक्ति गीत से हुई शुरुआत
ट्रेलर की शुरुआत कपिल के मोहम्मद अजीज के देशभक्ति गीत 'ऐ वतन तेरे लिए' को गाने से होती है. हंसी-मजाक का दौर तब शुरू होता है जब वह दर्शकों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं, 'यहां कौन अपनी पत्नी से नहीं डरता?' दर्शकों के जवाब देने और होस्ट के मजेदार कमेंट्स करने से माहौल हल्का-फुल्का हो जाता है.

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इसके बाद, सुनील ग्रोवर अपने मशहूर किरदार 'डायमंड राजा' के रूप में मंच पर आते हैं और अपने खास अंदाज, अनोखेपन और हास्य से समां बांध देते हैं. कॉमेडियन कीकू शारदा भी मेहमानों को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ते. क्लिप का समापन सभी के एक साथ नाचने और उसके बाद कपिल द्वारा IAF अधिकारियों को दिल से श्रद्धांजलि देने के साथ होता है.

'ऑपरेशन सफेद सागर' के बारे में
ओनी सेन द्वारा निर्देशित छह एपिसोड का वॉर ड्रामा 'ऑपरेशन सफेद सागर', 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयर फ़ोर्स के ऐतिहासिक हाई-एल्टीट्यूड कॉम्बैट ऑपरेशन्स पर आधारित है. इस वेब सीरीज में मनु ऋषि चड्ढा और विनय पाठक भी अहम भूमिकाओं में हैं.

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