स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रही तीसरी क्लास की बच्ची, पेड़ की डाल गिरने से मौत

तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के दौरान हुए हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई. यह हादसा यदाद्री भुवनगिरी जिले के भोंगीर कस्बे में बगायत प्राइमरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के दौरान हुआ. घटना उस समय हुई जब बगायत के सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी कर रहे थे.

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बताया जाता है कि स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाली गतिविधियों की तैयारी चल रही थी. खेल गतिविधियों में हिस्सा ले रहे छात्र तैयारियों में जुटे थे. छात्र कबड्डी खेल रहे थे और इसी दौरान स्कूल परिसर स्थित एक नीम के पेड़ की डाली अचानक टूटकर गिर पड़ी. पेड़ की डाली के नीचे छह छात्र दब गए.

अध्यापकों ने तत्परता दिखाते हुए पेड़ की डाली के नीचे दबे छात्रों को निकाला और उपचार के लिए नजदीकी भोंगीर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. भोंगीर सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने तीसरी क्लास की छात्रा आठ साल की हलीमा को गंभीर हालत देख एम्स बीबीनगर रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

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हादसे में एक छात्र का पैर फ्रैक्चर हुआ है, जिसका इलाज एम्स बीबीनगर में चल रहा है. अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों के साथ घर भेज दिया गया.हादसे की सूचना पाकर पुलिस टीम भी अस्पताल पहुंची और फिर मौका मुआयना भी किया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है.

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पुलिस अधिकारी का कहना है कि जांच में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद छात्रों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई.

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