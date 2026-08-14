scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रही तीसरी क्लास की बच्ची, पेड़ की डाल गिरने से मौत

तेलंगाना में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के दौरान एक सरकारी स्कूल में हुए हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई है, जबकि पांच अन्य छात्र घायल हो गए हैं.

Advertisement
X
कबड्डी खेल रही थी आठ साल की हलीमा (Photo: ITG)
कबड्डी खेल रही थी आठ साल की हलीमा (Photo: ITG)

तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के दौरान हुए हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई. यह हादसा यदाद्री भुवनगिरी जिले के भोंगीर कस्बे में बगायत प्राइमरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के दौरान हुआ. घटना उस समय हुई जब बगायत के सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी कर रहे थे.

बताया जाता है कि स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाली गतिविधियों की तैयारी चल रही थी. खेल गतिविधियों में हिस्सा ले रहे छात्र तैयारियों में जुटे थे. छात्र कबड्डी खेल रहे थे और इसी दौरान स्कूल परिसर स्थित एक नीम के पेड़ की डाली अचानक टूटकर गिर पड़ी. पेड़ की डाली के नीचे छह छात्र दब गए.

अध्यापकों ने तत्परता दिखाते हुए पेड़ की डाली के नीचे दबे छात्रों को निकाला और उपचार के लिए नजदीकी भोंगीर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. भोंगीर सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने तीसरी क्लास की छात्रा आठ साल की हलीमा को गंभीर हालत देख एम्स बीबीनगर रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Telangana Man Dies in America
फ्लोरिडा में आग से झुलसे तेलंगाना के भारत चंदर की मौत
Telangana Chief Minister and Congress leader Revanth Reddy. (PTI photo)
'हिंदू-मुसलमान मेरी दो आंखें', बोले CM रेवंत रेड्डी, क्रिकेटर सिराज का भी जिक्र
Alleged Thief Breaks into House, Falls Asleep After Theft; Arrested by Police
जेवर चुराए और आ गई नींद, घर के फर्श पर सोता मिला चोर
revanth reddy cm
पुजारी बने कांग्रेसी CM रेवंत रेड्डी, बारिश के लिए पत्नी संग किया ‘वरुण यज्ञ’
Telangana Chief Minister and Congress leader Revanth Reddy. (PTI photo)
रेवंत रेड्डी के भाई की कंपनी को जमीन आवंटन! BRS ने मांगा CM का इस्तीफा

यह भी पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस के लिए लिखना है Essay और स्पीच? ये टॉपिक और आइडिया आएंगे काम

Advertisement

हादसे में एक छात्र का पैर फ्रैक्चर हुआ है, जिसका इलाज एम्स बीबीनगर में चल रहा है. अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों के साथ घर भेज दिया गया.हादसे की सूचना पाकर पुलिस टीम भी अस्पताल पहुंची और फिर मौका मुआयना भी किया. एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि घटना की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: इन दो मंदिरों ने 11 अगस्त को क्यों मनाया स्वतंत्रता दिवस? आखिर क्या है इनकी कहानी

पुलिस अधिकारी का कहना है कि जांच में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद छात्रों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    UP के महोबा में अंतिम संस्कार की जगह न मिलने से भड़के ग्रामीण, सड़क पर सजाई चिता |
    स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रही तीसरी क्लास की बच्ची, पेड़ की डाल गिरने से मौत |
    सावन में भक्ति के लिए सजा था मंच, भोजपुरी गाने पर अश्लील डांस शुरू होते ही मचा बवाल |
    'बेटी की उम्र की लड़की को घुमा रहा...', हीरोइन संग खिलखिलाते दिखे गोविंदा, गुस्से से तिलमिलाईं पत्नी सुनीता |
    Hill Stations to Avoid This Independence Day: 15 अगस्त पर भूलकर भी ना जाएं ये 6 हिल स्टेशन, वरना होगा पछतावा, ट्रिप बन जाएगी सिरदर्द! |
    Gen-अल्फा के चक्काजाम ने बदलवा दिया फैसला! बेटियों के आगे झुके बस मालिक, घटाना पड़ा बढ़ा हुआ किराया |
    पिस्टल तानी, गोली मारने की धमकी दी और 80 हजार लूटकर भागे बदमाश, ग्रेटर नोएडा में साइबर कैफे पर धावा |
    हॉर्न से टूट गई भालू की नींद, इसके लिए देना पड़ा 5 लाख का फाइन |
    वो खौफनाक 7 सेकंड... जरा सी चूक से हो जाता बड़ा हादसा! एअर इंडिया प्लेन टर्बुलेंस केस में नया खुलासा |
    Exclusive: 26 सालों में 3,594 मौतें और 6,904 घायल, RTI से सामने आया डरावना आंकड़ा
    Advertisement