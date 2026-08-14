1992 से चल रहे Burger King पर FDA का बड़ा एक्शन, आउटलेट सील; लाइसेंस भी सस्पेंड

पुणे के कैंप इलाके में 1992 से चल रहे शहर के सबसे पुराने Burger King आउटलेट पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा एक्शन लिया है. फूड सेफ्टी और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के बाद FDA ने कैंप के ईस्ट स्ट्रीट स्थित इस लोकप्रिय आउटलेट का निरीक्षण किया और परिसर को सील कर दिया. अधिकारियों ने प्रतिष्ठान पर ताला लगाते हुए उसका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है.

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FDA की कार्रवाई के दौरान आउटलेट में स्वच्छता से जुड़ी गंभीर कमियां और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं करने के मामले सामने आए. कैंप का यह आउटलेट पुणे के सबसे पुराने Burger King प्रतिष्ठानों में से एक है और 1992 से इस इलाके में चल रहा था. कई पीढ़ियों से पुणे के लोगों के लिए यह एक परिचित फूड डेस्टिनेशन रहा है.

Burger King के खिलाफ यह कार्रवाई फूड सेफ्टी कमिश्नर Tukaram Munde के निर्देश पर शुरू किए गए ‘Safe Food, Safe Drug, Safe Maharashtra’ अभियान के तहत पुणे FDA डिवीजन की ओर से चलाए जा रहे विशेष निरीक्षण अभियान का हिस्सा है. 11 अगस्त से 14 अगस्त 2026 के बीच FDA अधिकारियों ने पुणे डिवीजन में होटल, रेस्तरां, ई-कॉमर्स प्रतिष्ठानों और डेयरियों का निरीक्षण किया था. FDA के अनुसार, गंभीर अस्वच्छ परिस्थितियां और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पाए जाने के बाद 16 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिए गए.

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कार्रवाई का सामना करने वाले अन्य होटल और रेस्तरां

Fortune Enterprises (Hotel Sayaji), लोनावला

Hotel Chul Mutton, नगर रोड, खंडवे नगर, लोहगांव, पुणे

Simply South, जय महाराष्ट्र चौक, भोसरी

Hotel Pawan, ताराबाई पार्क, कोल्हापुर

Rajesh Chinese, पंचमुखी मारुति रोड, सांगली

JBM Hospitality (Canteen), HDFC Bank, Golden East, वानवड़ी, पुणे - बिना लाइसेंस संचालन करने पर काम बंद करने का निर्देश

Burger King, ईस्ट स्ट्रीट, सोलापुर बाजार, कैंप, पुणे

Domino’s Pizza, मलकापुर, कराड, सतारा

Pizza Hut, कराड, सतारा

ई-कॉमर्स प्रतिष्ठान

Zepto Limited, पोरवाल रोड, लोहगांव, पुणे

Swinsta ENT Private Limited, वारजे जकात नाका, कर्वेनगर

Blink Commerce Pvt Ltd, नरहे, सिंहगढ़ रोड

Blink Commerce Pvt Ltd, टिंबर मार्केट, भवानी पेठ

डेयरी प्रतिष्ठान

Om Sai Ram Milk and Milk Products, रेतवाड़ी, खेड़

Dharmnath Doodh Shitkaran Kendra, लोनी, आंबेगांव

R.K. Milk, कंचनवाड़ी, अंधोरी, खंडाला, सतारा

FDA ने कहा कि यह निरीक्षण अभियान स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है. निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

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