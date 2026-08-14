How to Remove Smell from Shoes: चमड़ा हो या कपड़ा! बारिश में भीगे जूतों से आ रही गंदी बदबू ऐसे होगी दूर, ये एक ट्रिक अपनाएं, फ्रेश लगेंगे शूज

मानसून के दिनों में रास्ते में भरे पानी और अचानक हुई बारिश से जूते भीग ही जाते हैं. जूते भीगने के बाद अगर सही समय पर और सही तरीके से न सुखाए जाएं तो उनमें से ऐसी सड़न भरी बदबू आने लगती है कि उन्हें दोबारा पहनने का मन ही नहीं करता. जूते के अंदर फंसी नमी बैक्टीरिया और फंगस के पनपने की सबसे बड़ी वजह बनती है.
अगर आप भी भीगे जूतों की इस जिद्दी बदबू से परेशान हैं और अपने जूतों को बिना नुकसान पहुंचाए फिर से फ्रेश और नया जैसा बनाना चाहते हैं, तो कुछ आसान और असरदार हैक्स आपकी इस समस्या को चुटकियों में हल कर सकते हैं.
जूतों को फ्रेश और नया बनाने की ट्रिक्स
न्यूजपेपर करेगा कमाल
भीगे जूतों के अंदर पुराने अखबार को गोल करके अच्छी तरह ठूंस-ठूंस कर भर दें. अखबार जूतों के अंदर की सारी नमी को तेजी से सोख लेता है. हर 2-3 घंटे में पुराना अखबार बदलकर नया लगा दें. जूते बिना धूप के जल्दी सूख जाएंगे और बदबू भी कम होगी.
बेकिंग सोडा का करें यूज
बेकिंग सोडा एक बेहतरीन नेचुरल डियो की तरह काम करता है. रात को जूतों के सूखने के बाद उनके अंदर 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा छिड़ककर रातभर के लिए छोड़ दें. सुबह बेकिंग सोडा को झाड़कर साफ कर लें, बदबू पूरी तरह गायब हो जाएगी.
टी बैग्स का करें इस्तेमाल
सूखे हुए टी-बैग्स (विशेषकर ब्लैक या ग्रीन टी) में टैनिन होता है जो बैक्टीरिया को खत्म करता है. 2-3 टी-बैग्स को जूतों के अंदर कुछ घंटों के लिए रख दें. यह नमी सोखने के साथ-साथ जूतों को फ्रेश महक भी देगा.
टी ट्री ऑयल या कोई भी एसेंशियल ऑयल
टी ट्री ऑयल में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. कॉटन बॉल पर 3-4 बूंदें टी ट्री ऑयल की लगाएं और रातभर के लिए जूते के अंदर रख दें. इससे बैक्टीरिया खत्म होंगे और जूते तरोताजा महकेंगे.
सिरके का स्प्रे
बराबर मात्रा में पानी और सफेद सिरका मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें. जूतों के अंदर हल्के से स्प्रे करें और हवादार जगह पर सूखने दें. सिरका सूखते ही बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार देता है.
सिलिका जेल पैकेट्स
नये कपड़ों या इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ मिलने वाले सिलिका जेल के छोटे पैकेट्स को फेंके नहीं. बारिश में जूतों के अंदर इन्हें रख दें, ये नमी को तेजी से सोख लेते हैं.