301 फायर-पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवॉर्ड, स्वतंत्रता दिवस पर सरकार ने किया 1057 मेडल का ऐलान

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार ने पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विस के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वीरता और सेवा पदक का ऐलान कर दिया है. इस वर्ष ये पदक 1057 लोगों को दिए जाने हैं. इनमें 301 गैलेंट्री मेडल, 92 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और 664 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस शामिल हैं. इन पदकों के लिए नाम का ऐलान गृह मंत्रालय की ओर से कर दिया गया है.

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गैलेंट्री मेडल पाने वालों में 272 पुलिस और 29 फायर सर्विस के जवान हैं. गैलेंट्री मेडल पाने वालों में 197 जवानों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, 51 जम्मू-कश्मीर, 12 उत्तर-पूर्व और 41 अन्य क्षेत्रों में बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है. यह सम्मान जान बचाने, संपत्ति की रक्षा करने, अपराध रोकने, अपराधियों को पकड़ने के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता है.

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वहीं, राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल पाने वाले 92 कर्मचारियों में से 83 पुलिसकर्मी हैं. फायर ब्रिगेड के चार, सिविल डिफेंस और होमगार्ड के तीन और करेक्शनल सर्विस के दो अधिकारियों को भी राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान सेवाकाल के दौरान विशेष और उत्कृष्ट रिकॉर्ड रखने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है.

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इसी तरह मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित 664 कर्मचारियों में से 606 पुलिस, 28 फायर सर्विस, 18 सिविल डिफेंस और होमगार्ड के साथ ही करेक्शनल सर्विस के 12 कर्मचारी शामिल हैं. यह मेडल समर्पण और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है. गृह मंत्रालय और अवॉर्ड्स पोर्टल पर पुरस्कार विजेताओं की राज्यवार और बलवार सूची जारी कर दी गई है.

कैसे होता है चयन

गैलेंट्री अवॉर्ड के लिए चयन बहादुरी की घटना और उठाए गए जोखिम के आधार पर किया जाता है. सेवा पदक के लिए चयन का मानक लंबी सर्विस के दौरान बेहतर काम होता है. इन मेडल्स के साथ सम्मान पत्र मिलता है. कुछ मामलों में भत्ता या अन्य सुविधाएं भी मिल सकती हैं.

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