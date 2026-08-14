scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

301 फायर-पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवॉर्ड, स्वतंत्रता दिवस पर सरकार ने किया 1057 मेडल का ऐलान

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकार ने पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विस के 1057 कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है.

Advertisement
X
Gallantry Awards
Gallantry Awards

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार ने पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विस के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वीरता और सेवा पदक का ऐलान कर दिया है. इस वर्ष ये पदक 1057 लोगों को दिए जाने हैं. इनमें 301 गैलेंट्री मेडल, 92 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और 664 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस शामिल हैं. इन पदकों के लिए नाम का ऐलान गृह मंत्रालय की ओर से कर दिया गया है.

गैलेंट्री मेडल पाने वालों में 272 पुलिस और 29 फायर सर्विस के जवान हैं. गैलेंट्री मेडल पाने वालों में 197 जवानों को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, 51 जम्मू-कश्मीर, 12 उत्तर-पूर्व और 41 अन्य क्षेत्रों में बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है. यह सम्मान जान बचाने, संपत्ति की रक्षा करने, अपराध रोकने, अपराधियों को पकड़ने के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस के लिए लिखना है Essay और स्पीच? ये टॉपिक और आइडिया आएंगे काम

सम्बंधित ख़बरें

Union Minister Amit Shah
'कांग्रेस की देन है देश का बंटवारा', स्वंत्रता दिवस से पहले बोले अमित शाह
Red Fort multi-layered security
लाल किले पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, मल्टी-लेवल सिक्योरिटी तैनात
Telangana School Accident, Haleema
स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रही बच्ची पर गिरी पेड़ की डाल, हुई मौत
Trendy Baby Boy Names (Photo: ITG)
सब कॉपी करेंगे बेटे का नाम, दें वीरता-देशभक्ति वाले ट्रेंडी नेम्स
ATS की पूछताछ जारी, कई अहम खुलासे सामने. (Photo: Representational)
हापुड़ में ATS का ऑपरेशन, 2 संदिग्ध हिरासत में... PAK कनेक्शन पर पूछताछ

वहीं, राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल पाने वाले 92 कर्मचारियों में से 83 पुलिसकर्मी हैं. फायर ब्रिगेड के चार, सिविल डिफेंस और होमगार्ड के तीन और करेक्शनल सर्विस के दो अधिकारियों को भी राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है. यह सम्मान सेवाकाल के दौरान विशेष और उत्कृष्ट रिकॉर्ड रखने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रही थी तीसरी क्लास की बच्ची, पेड़ की डाल गिरने से मौत

इसी तरह मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से सम्मानित 664 कर्मचारियों में से 606 पुलिस, 28 फायर सर्विस, 18 सिविल डिफेंस और होमगार्ड के साथ ही करेक्शनल सर्विस के 12 कर्मचारी शामिल हैं. यह मेडल समर्पण और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है. गृह मंत्रालय और अवॉर्ड्स पोर्टल पर पुरस्कार विजेताओं की राज्यवार और बलवार सूची जारी कर दी गई है.

कैसे होता है चयन

गैलेंट्री अवॉर्ड के लिए चयन बहादुरी की घटना और उठाए गए जोखिम के आधार पर किया जाता है. सेवा पदक के लिए चयन का मानक लंबी सर्विस के दौरान बेहतर काम होता है. इन मेडल्स के साथ सम्मान पत्र मिलता है. कुछ मामलों में भत्ता या अन्य सुविधाएं भी मिल सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    मेरठ: जीजा ने साले के घर की नकली चाबी बनवाकर उड़ाए 14 लाख रुपये! |
    Potato Soup Recipe: रिमझिम बारिश में हरी प्याज डालकर बनाएं गरमा-गरम 'क्रीमी आलू सूप', चीज ब्रेड के साथ आएगा मजा, शेफ कुणाल ने बताई रेसिपी |
    301 फायर-पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवॉर्ड, स्वतंत्रता दिवस पर सरकार ने किया 1057 मेडल का ऐलान |
    क्या होती है एंजियोग्राफी, कब पड़ती है इसकी जरूरत, ये एंजियोप्लास्टी से कैसे है अलग |
    सरिये से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं मकड़ी के जाले! जानिए कितनी होती है मजबूती |
    Batwara 1947 Review: बंटवारे की नफरत नहीं, इंसानियत का नया चेहरा है सनी देओल की फिल्म, भर आएगा दिल |
    इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने Samay Raina समेत 5 लोगों के केस किए रद्द |
    Dhan Labh Upay 2026: सावन सोमवार और नाग पंचमी पर दुर्लभ संयोग, जरूर करें ये अचूक उपाय |
    पंचकूला हादसे का खौफनाक CCTV आया सामने, जनरेटर लोड करते समय पलटी थी क्रेन, 2 हेल्परों की मौत |
    'भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल न करें', ऑपरेशन सिंदूर पर बोेले अजीत डोभाल
    Advertisement