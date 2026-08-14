700 फैंस के साथ यश ने खिंचवाया फोटो, मगर क्यों उस एक फैन के अंतिम संस्कार में नहीं हुए शामिल?

केजीएफ वाले यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर सुर्खियों में हैं. लंबे वक्त के बाद उनकी फिल्म थिएटर में लगने वाली है. करीब चार साल बाद यश भी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे, जो उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. वो हमेशा अपने चाहने वालों का ख्याल रखते नजर आते हैं. मगर एक समय ऐसा भी रहा जब उन्होंने अपने एक फैन की विश पूरी नहीं की थी.

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जब यश के फैन ने की आत्महत्या

साल 2021 में यश के एक फैन रामाकृष्ण ने आत्महत्या कर ली थी. वो कर्नाटक में एक छोटे से गांव कोडिडोड्डी का रहने वाला था. रिपोर्ट्स की मानी जाए, तो यश के फैन ने अपने आखिरी नोट में ये इच्छा जाहिर की थी कि उनके अंतिम संस्कार में सुपरस्टार और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल हों. सिद्धारमैया तो वहां पहुंचे, मगर यश नहीं गए.

यश के इस फैसले से तब कई लोग हैरान हुए थे. जो स्टार एक समय अपने 700 फैंस के साथ एक-एक करके फोटो क्लिक कराने के लिए खड़ा हुआ. जब उसके फैन का निधन हुआ और उन्होंने उसकी अंतिम इच्छा नहीं पूरी करनी चाही. ऐसे में उनपर सवाल उठे, जिसका जवाब केजीएफ स्टार ने अब जाकर दिया है. एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में यश ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा.

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क्यों नहीं गए थे यश?

यश ने कहा- मुझे लगा कि अगर मैं ऐसा करता हूं, तो बहुत से लोगों को लग सकता है कि अगर उन्होंने भी ऐसा कुछ किया, तो मैं उनके पास जरूर आऊंगा. लेकिन ये सोच ही गलत है. किसी की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार में जाकर आखिर क्या हासिल होगा? और अगर मैं ऐसा करके इस सोच को बढ़ावा देता हूं, तो ये सही नहीं होगा. उसकी मौत से मुझे दुख हुआ और मुझे बहुत बुरा लगा. लेकिन अगर मैं वहां जाकर ऐसा करता हूं, तो बहुत से लोग भी इसी तरह का कदम उठा सकते हैं.

'अगर कोई मुझसे कहता है कि मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं और अगर मैंने कर लिया, तो आप जरूर आना. तब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वहां जाऊं. अगर कोई कुछ हासिल करता है और चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं, तो अगर मेरे लिए संभव हुआ, मैं जरूर जाने की कोशिश करूंगा. लेकिन इस खास तरह की चीज को बढ़ावा देना गलत मिसाल कायम करता. इसी वजह से मैं उसके अंतिम संस्कार में नहीं गया.'

बात करें यश की फिल्म टॉक्सिक की, तो 26 अगस्त को ये रिलीज होने के लिए तैयार है. इसमें कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुकमिणी वसंत, नयनतारा, जैसी एक्ट्रेसेज शामिल हैं. इसे गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है, जो नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी हैं.

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