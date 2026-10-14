मंदिर में सेंधमारी! चोरों ने तोड़े ताले और लोहे की जालियां, नकदी-चांदी लेकर हुआ फरार

हैदराबाद के चिंतल इलाके की शिवनगर कॉलोनी स्थित पोचम्मा मंदिर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर नकदी और चांदी के आभूषण चोरी कर लिए. आरोपियों ने मंदिर में घुसने के लिए लोहे की दो जालियां और ताले तोड़ दिए. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

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पुलिस के मुताबिक, चोरों ने मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए लोहे की दो जालियों को तोड़ा और वहां लगे तालों को भी नुकसान पहुंचाया. इसके बाद वे मंदिर में रखी नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए. चोरी हुई नकदी की कुल रकम का अभी पता नहीं चल पाया है.

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चोरी किए गए सामान में करीब 500 ग्राम वजन की चांदी की सीढ़ियां और एक सीढ़ी जैसी वस्तु शामिल होने की जानकारी दी गई है. इसके अलावा देवी से जुड़ी करीब चार ग्राम वजन की एक अन्य वस्तु भी गायब बताई गई है.

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस अब मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. फुटेज के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात में कितने लोग शामिल थे और वे किस तरह मंदिर में दाखिल हुए.

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एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपियों की संख्या के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है. पुलिस सभी उपलब्ध सुरागों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है.

फिलहाल चोरी की घटना में शामिल लोगों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस की जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है.

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