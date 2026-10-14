scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मंदिर में सेंधमारी! चोरों ने तोड़े ताले और लोहे की जालियां, नकदी-चांदी लेकर हुआ फरार

हैदराबाद के चिंतल इलाके में चोरों ने शिवनगर कॉलोनी स्थित पोचम्मा मंदिर को निशाना बनाया है. चोरों ने लोहे की दो जालियां और ताले तोड़कर नकदी व चांदी के सामान पर हाथ साफ कर दिया. चोरी हुए सामान में करीब 500 ग्राम वजन की चांदी की सीढ़ियां और देवी से जुड़ी चार ग्राम की एक अन्य वस्तु शामिल है. पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है.

Advertisement
X
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस.(Photo: Screengrab)
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस.(Photo: Screengrab)

हैदराबाद के चिंतल इलाके की शिवनगर कॉलोनी स्थित पोचम्मा मंदिर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर नकदी और चांदी के आभूषण चोरी कर लिए. आरोपियों ने मंदिर में घुसने के लिए लोहे की दो जालियां और ताले तोड़ दिए. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के मुताबिक, चोरों ने मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए लोहे की दो जालियों को तोड़ा और वहां लगे तालों को भी नुकसान पहुंचाया. इसके बाद वे मंदिर में रखी नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए. चोरी हुई नकदी की कुल रकम का अभी पता नहीं चल पाया है.

यह भी पढ़ें: बेवफाई के शक में चाकू से काट दिया बीवी का गला, अब हैदराबाद पुलिस की गिरफ्त में आया कातिल पति

सम्बंधित ख़बरें

Accused husband arrest in Hyderabad wife murder case
बेवफाई के शक में चाकू से किया बीवी का कत्ल, कातिल पति गिरफ्तार
कमीशन के आरोपी एसआई को किया गिरफ्तार. (Photo: Representational)
किसानों को बेचा जा रहा था नकली बीज, कमीशन ले रहा था पुलिस वाला!
दो मोबाइल एक साथ यूज कर रहा था ऑटो ड्राइवर. (Photo: Screengrab)
एक फोन पर फिल्म, दूसरे पर रास्ता देख रहा था ऑटो ड्राइवर, Video
Vaibhav Sooryavanshi Stay Seated Post
हैदराबाद T20 से पहले वैभव का 2 शब्दों का पोस्ट, टीम में मौका तय?
Owaisi Moves Supreme Court Against SIR, Plea Likely to Be Listed on Thursday
SIR के खिलाफ SC पहुंचे ओवैसी, दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई की मांग

चोरी किए गए सामान में करीब 500 ग्राम वजन की चांदी की सीढ़ियां और एक सीढ़ी जैसी वस्तु शामिल होने की जानकारी दी गई है. इसके अलावा देवी से जुड़ी करीब चार ग्राम वजन की एक अन्य वस्तु भी गायब बताई गई है.

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस अब मंदिर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. फुटेज के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात में कितने लोग शामिल थे और वे किस तरह मंदिर में दाखिल हुए.

Advertisement

देखें वीडियो...

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपियों की संख्या के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है. पुलिस सभी उपलब्ध सुरागों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है.

फिलहाल चोरी की घटना में शामिल लोगों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस की जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    महिला कांस्टेबल ने कराया MLC, NSUI प्रदर्शनकारी का आरोप- गला दबाया, कान में धंसी बाली, थाने में भी पीटा |
    घर की चौखट से दूर रहेगी गरीबी, बस नवरात्र में रात के वक्त कर लें ये एक काम |
    यूक्रेन के सुसाइड ड्रोन ने बीच हवा में मार गिराया रूसी हेलिकॉप्टर, Video |
    रजनीकांत की पावर, जेलर 2 का रिलीज से पहले धमाल, एडवांस बुकिंग 57 करोड़ के पार |
    Indian Idol Legends Return: 22 साल बाद इंडियन आइडल पर लौटा सिंगर, हिमेश रेशमिया बनाएंगे करियर, जीतेगा हारी बाजी? |
    EPF Withdrawal Rule: अब बार-बार नहीं निकाल पाएंगे PF से पैसा, EPFO ने तय कर दी लिमिट |
    Exclusive: हर तरफ AI-AI, फिर भी स्टार्टअप में 9वीं रैंक, IT सर्विस सबसे आगे |
    सूर्य का राहु के नक्षत्र में गोचर, 24 अक्टूबर से 4 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस |
    Rose Collagen Gel Cream: बाजार की महंगी क्रीम छोड़ें! घर में गुलाब के फूलों और अलसी से बनाएं नेचुरल कोलेजन जेल क्रीम, झुर्रियां और ढीली स्किन रहेगी दूर |
    'मुस्कान-साहिल को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए', Blue Drum Murder Case में फैसले से ठीक पहले सौरभ की मां का बयान
    Advertisement