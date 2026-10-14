बेवफाई के शक में चाकू से काट दिया बीवी का गला, अब हैदराबाद पुलिस की गिरफ्त में आया कातिल पति

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मासूम बच्चों के सामने अपनी बीवी का गला काटकर हत्या करने वाला आरोपी पति आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया. पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद मुस्तफा को मंगलवार, 13 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, यह वारदात सोमवार रात, 12 अक्टूबर को न्यू बाबा नगर के शाहीन नगर स्थित दंपति के घर में हुई थी. आरोपी ने कथित तौर पर घरेलू विवाद के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया.

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पुलिस के अनुसार, मोहम्मद मुस्तफा को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि विवाद के बाद मुस्तफा ने चाकू से अपनी पत्नी अजमीरा बेगम का गला काट दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.

घटना बालापुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाके की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, मोहम्मद मुस्तफा और अजमीरा बेगम मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे. दोनों की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी और उनके तीन बेटे हैं. लंबे समय से वैवाहिक जीवन बिता रहे इस दंपति के बीच घरेलू विवाद होने की बात सामने आई है. हालांकि, पत्नी पर शक करने के अलावा घटना से जुड़ी अन्य परिस्थितियों की विस्तृत जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की. मंगलवार दोपहर पुलिस ने बालापुर इलाके के एक होटल से मुस्तफा का पता लगाया और उसे हिरासत में ले लिया. जांच के दौरान पुलिस ने कथित हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया.

इसके अलावा आरोपी का मोबाइल फोन और दंपति के खून से सने कपड़े भी जब्त किए गए हैं. पुलिस इन बरामद वस्तुओं को मामले की जांच के लिए अहम साक्ष्य के तौर पर देख रही है.

इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत केस दर्ज किया है. यह धारा हत्या के अपराध से संबंधित है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद घटना से संबंधित और तथ्य सामने आने की उम्मीद है.

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