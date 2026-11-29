दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में ठंड के साथ-साथ कोहरे का असर दिखने लगा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है.

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आज यानी रविवार को दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 25°C से 27°C और न्यूनतम तापमान 9°C से 11°C के बीच रहने की संभावना है. आईएमडी के अनुसार, दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य के करीब ही बना रहेगा.

अगर सोमवार के मौसम की बात करें तो इस दिन भी आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, सुबह के समय कई इलाकों में धुंध या हल्का कोहरा और कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है. सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 24°C से 26°C और न्यूनतम तापमान 9°C से 11°C के बीच रह सकता है.

इसके बाद 1 दिसंबर 2026 को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. सुबह के वक्त कई जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा और कहीं-कहीं मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है. इस दिन अधिकतम तापमान 23°C से 25°C और न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C के बीच रहने का अनुमान है.

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बढ़ती ठंड के साथ-साथ दिल्ली की हवा पर भी असर साफ दिखने लगा है. रविवार को राजधानी के कई हिस्सों में AQI 300 के करीब या इसके पार पहुंच गया. CPCB के आंकड़ों के मुताबिक, अशोक विहार में AQI 309 और आनंद विहार में 292 दर्ज किया गया है.

भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट

आईएमडी ने 3 से 4 दिसंबर के बीच भारत के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है. इस दौरान जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है.

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