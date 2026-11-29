प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्लासमेट रहे असगर अली वोरा को अपनी जमीन वापस पाने की 19 साल लंबी लड़ाई में बड़ी राहत मिली है. राजस्व विभाग ने भाईंदर पूर्व के पास नवघर स्थित 2,810 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के 7/12 भूमि रिकॉर्ड (सातबारा उतारा) में उनका नाम फिर से दर्ज कर दिया है.

और पढ़ें

असगर अली वोरा ने ये जमीन साल 1989 में एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जरिए खरीदी थी. इसके बाद साल 2007 में भूमि अभिलेखों में उनका नाम आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया था.

लेकिन बाद में एक दूसरे भूस्वामी के कानूनी वारिसों के वेरिफिकेशन की कार्यवाही के दौरान राजस्व रिकॉर्ड से उनका नाम हटा दिया गया. नाम कटने के बाद से ही वोरा अपने मालिकाना हक के लिए लंबा संघर्ष कर रहे थे.

बीजेपी विधायक पर लगा था जमीन कब्जाने का आरोप

वोरा का आरोप था कि साल 2011 में स्वयं बिल्डर्स और बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता की कंपनी 'सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स' ने उनकी इस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया. अपनी ही जमीन वापस पाने के लिए वोरा पिछले 19 सालों से अलग-अलग सरकारी दफ्तरों और एजेंसियों के चक्कर काट रहे थे.

Advertisement

8 सितंबर को पीएम मोदी से मुलाकात के बाद तेज हुई कार्रवाई

लंबे इंतजार के बाद असगर अली वोरा ने 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने बीजेपी विधायक के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई और जमीन कब्जाने से जुड़ा पूरा मामला पीएम के सामने रखा था. पीएम मोदी से हुई इस मुलाकात के बाद सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर मामले को लेकर हलचल तेज हो गई थी.

यह भी पढ़ें: BJP विधायक ने जमीन पर छोड़ा कब्जा, शिकायत लेकर PM मोदी से मिले थे बचपन के दोस्त असगर अली

जांच और दस्तावेजों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी, जिसके बाद राजस्व विभाग ने 7/12 भूमि रिकॉर्ड में असगर अली वोरा का नाम बहाल कर दिया. इस कदम को उनके 19 साल लंबे संघर्ष और विधायक के कब्जे से जमीन मुक्त कराने की दिशा में एक निर्णायक जीत माना जा रहा है.

---- समाप्त ----