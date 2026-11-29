बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुश्फिकुर रहीम ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. फरवरी 2027 में इंग्लैंड के खिलाफ मीरपुर में होने वाला पहला टेस्ट उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मुकाबला होगा. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने 28 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी.

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तमीम इकबाल ने बताया कि मुश्फिकुर रहीम ने कुछ दिन पहले फोन पर उन्हें अपने फैसले के बारे में बताया था. बोर्ड अध्यक्ष चाहते थे कि बल्लेबाज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा करें, लेकिन मुशफिकुर के अनुरोध पर उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली.

तमीम इकबाल ने कहा, 'मुश्फिकुर रहीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद संन्यास ले लेंगे. मीरपुर में होने वाला मुकाबला उनका आखिरी टेस्ट होगा. वह बांग्लादेश क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक हैं और कई युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा रहे हैं.'

मुश्फिकुर के नाम ये खास रिकॉर्ड

मुश्फिकुर रहीम ने मई 2005 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था. करीब 22 साल के करियर में वह बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल रहे. इसी महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 7000 रन पूरे किए. वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज हैं. 100 से ज्यादा टेस्ट खेलने वाले भी वह अपने देश के इकलौते खिलाड़ी हैं.

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मुश्फिकुर रहीम के नाम टेस्ट क्रिकेट में तीन दोहरे शतक दर्ज हैं. 2013 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल में नाबाद 200 रन बनाकर वह टेस्ट दोहरा शतक लगाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने थे. 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी नाबाद 219 रन की पारी आज भी टेस्ट में किसी बांग्लादेशी बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है. उन्होंने तीसरा दोहरा शतक 2020 में मीरपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया था.

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मुश्फिकुर रहीम पहले ही सीमित ओवरों के दोनों अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं. उन्होंने 2022 में टी20 इंटरनेशनल और चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के अभियान के बाद वनडे इंटरनेशनल को अलविदा कहा था. इंग्लैंड के खिलाफ मीरपुर टेस्ट के साथ उनका अंतरराष्ट्रीय करियर भी समाप्त हो जाएगा.

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