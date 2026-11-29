झारखंड के दुमका में एक प्राइवेट स्कूल की 9 साल की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. आरोप स्कूल की एक शिक्षिका और उसके निदेशक पर लगे हैं. मामले में पुलिस ने शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि स्कूल का निदेशक फरार बताया जा रहा है. घटना की जानकारी सामने आते ही ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में लोग स्कूल पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इसके बाद ग्रामीण रामगढ़ थाने भी पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

और पढ़ें

मामला दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में संचालित प्राइवेट स्कूल का है. पीड़िता के पिता की शिकायत पर रामगढ़ थाने में केस दर्ज किया गया है. शिकायत के मुताबिक, 24 नवंबर को स्कूल की शिक्षिका निली अनिका टुडू कथित तौर पर बच्ची को बहला-फुसलाकर दुमका के सरुवा दुधानी स्थित अपने घर ले गई थी. शाम को उसने इसकी जानकारी स्कूल के निदेशक एमानुएल मुर्मू को दी. इसके बाद निदेशक अपनी कार से वहां पहुंचा और दोनों को लेकर नकटी पहाड़ी स्थित अपने घर चला गया.

यह भी पढ़ें: नवोदय विद्यालय में 12वीं की छात्रा ने प्रिंसिपल पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप, POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज

शिक्षिका के निदेशक के साथ पहले से प्रेम संबंध थे. आरोप है कि निदेशक ने बच्ची के सामने शिक्षिका के साथ संबंध बनाए. इसके बाद बच्ची से भी ऐसा करने को कहा. बच्ची ने इनकार किया और विरोध किया. इसके बावजूद उसके साथ गलत हरकत की गई. बाद में शिक्षिका बच्ची को दूसरे कमरे में ले गई. इस घटना के दो दिन बाद बच्ची ने अपने घरवालों को पूरी बात बताई. इसके बाद पिता रामगढ़ थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई.

Advertisement

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने आरोपी शिक्षिका निली अनिका टुडू को गिरफ्तार कर लिया. उसे दुमका स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया. इसके बाद न्यायिक हिरासत में दुमका केंद्रीय जेल भेज दिया गया. वहीं, स्कूल के निदेशक और प्रधानाध्यापक एमानुएल मुर्मू की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. इस मामले में रामगढ़ थाने में केस दर्ज किया गया है.

स्कूल पहुंचे ग्रामीण, बोले- अब नहीं चलने देंगे विद्यालय

मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा स्कूल प्रबंधन पर फूट पड़ा. बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल पहुंचे. उन्होंने स्कूल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए. ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. ऐसे मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इसके बाद ग्रामीण रामगढ़ थाना पहुंचे और पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि स्कूल बंद रखा जाए.

यह भी पढ़ें: '100 बार भी शिकायत कर सकते हैं', यौन अपराधों की शिकायतों का डेटाबेस बनाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज

जब तक मामले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आती और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक स्कूल नहीं चलने दिया जाएगा. स्थानीय लोगों ने घटना को बेहद गंभीर बताते हुए स्कूल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी इसी स्कूल से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई थी. इसके बावजूद स्कूल दोबारा शुरू कर दिया गया.

Advertisement

लोगों ने आदिवासी अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को स्कूल या छात्रावास में भेजने से पहले वहां की व्यवस्था और सुरक्षा की जानकारी जरूर लें. वहीं, स्थानीय लोगों ने घटना को समाज को शर्मसार करने वाला बताया. उन्होंने दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ हुई कथित घटना के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की. इस मामले में एक शिक्षिका गिरफ्तार हो चुकी है, जबकि स्कूल का निदेशक फरार है. पुलिस की जांच जारी है. फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है.

---- समाप्त ----