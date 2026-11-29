GAC Danxia Battery 3.0: कभी-कभी कार कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत दिखाने के लिए ऐसा टेस्ट कर देती है, जिसे देखकर आंखें खुली रह जाएं. चीन की ऑटो कंपनी GAC ने अपनी नई बैटरी के साथ ऐसा ही प्रयोग किया है. बैटरी के ठीक नीचे हैंड ग्रेनेड का धमाका हुआ, लेकिन न बैटरी में आग लगी और न ही गाड़ी ने काम करना बंद किया. कंपनी इसे अपनी नई Danxia Battery 3.0 की मजबूती और सेफ्टी का प्रमाण बता रही है. आखिर इस बैटरी में ऐसा क्या है, जो इसे धमाके और जोरदार टक्कर के सामने भी मजबूती से खड़ा रहने का दावा करने लायक बनाता है.

और पढ़ें

आमतौर पर सड़क पर जब इलेक्ट्रिक गाड़ी चलती है तो ज्यादातर लोगों इस बात का डर रहता है कि, कार के नीचले हिस्से में दिए गए बैटरी पैक को झटका या टक्कर न लगे. क्योंकि ऐसे में बैटरी के डैमेज होने का खतरा रहता है. कई मामलों में ऐसे में आग भी लग सकती है. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी GAC ने एक नई बैटरी तकनीक पेश की है, जिसे कंपनी के मुताबिक हाथ से फेंके जाने वाले ग्रेनेड के विस्फोट तक को झेलने के लिए तैयार किया गया है.



यह भी पढें: सस्ती 7-सीटर कार का जलवा! 70% ने खरीदा CNG मॉडल

कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 2,000 जूल तक के एनर्जी लेवल वाले अंडरबॉडी इंपैक्ट को सहन कर सकती है, जो चीन के मौजूदा सेफ्टी स्टैंडर्ड की तुलना में तकरीबन 13 गुना ज्यादा है. बैटरी की मजबूती दिखाने के लिए कंपनी ने बाकायदा कई टेस्ट किए हैं और उनका एक वीडियो भी जारी किया है. इस नई टेक्नोलॉजी और बैटरी की मजबूती देख हर कोई हैरान है.

Advertisement

ऑटो शो में पेश हुई बैटरी

चीनी कार कंपनी GAC ने गुआंगझो ऑटो शो में अपनी नई Danxia Battery 3.0 को पेश किया है. कंपनी की इस बैटरी का फोकस सेफ्टी और मजबूत स्ट्रक्चर है. Danxia Battery नाम का अर्थ मोटे तौर पर 'फायरआर्म मैगजीन' बैटरी से जोड़ा जा सकता है. GAC ने इस बैटरी टेक्नोलॉजी के फर्स्ट जेनरेशन को साल 2021 में पेश किया था, जबकि Danxia Battery 2.0 को 2023 में लॉन्च किया गया था. अब कंपनी इसका थर्ड जेनरेशन लेकर आई है, जिसमें सेफ्टी लेवल को और भी ज्यादा बढ़ाया गया है.



यह भी पढें: बिना हाथों के जीती दुनिया... अब Hyundai ने गिफ्ट की शानदार SUV

7 लेयर की सेफ्टी

GAC के बैटरी सिस्टम रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड वांग किंगक्वान (Wang Qingquan) के मुताबिक, इस बैटरी में दो प्रमुख सेफ्टी स्ट्रक्चर दिए गए हैं. पहला स्ट्रक्चर बैटरी को नीचे से होने वाले तेज टक्कर से बचाती है. कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम 2,000 जूल तक के इंपैक्ट को सहन करने में सक्षम है. चीन के मौजूदा बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड में यह आंकड़ा 150 जूल तक ही निर्धारित है. इस लिहाज से GAC की नई बैटरी निर्धारित स्टैंडर्ड से काफी आगे है.

नई बैटरी की सेफ्टभ् को साबित करने के लिए GAC ने चाइला ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (CAERI) के साथ कई टेस्ट किए. इन टेस्ट में 150, 300, 500, 1,000 और 2,000 जूल के लेवल पर बैटरी के निचले हिस्से पर इम्पैक्ट डालकर इसकी मजबूती को परखा गया. इसके अलावा, चलते हुए वाहन के बैटरी पैक के नीचे सड़क की सरफेस से रगड़ा कर टकराव जैसी स्थितियों का भी टेस्ट किया गया.

Advertisement

ग्रेनेड विस्फोट के बाद भी बैटरी में आग नहीं लगी

इन सभी टेस्ट में जो सबसे ख़ास बात रही वो इसका ग्रेनेड टेस्ट. जिसमें कार के बैटरी पैक के नीचे 82-2 टाइप के हैंड ग्रेनेड का विस्फोट किया गया. कंपनी के मुताबिक, इस ग्रेनेड में 62 ग्राम TNT था. टेस्ट के दौरान न तो बैटरी में आग नहीं और न ही कार अपनी जगह से हिला. कंपनी का दावा है कि, इस टेस्ट के बाद भी कार बिल्कुल सामान्य तरीके से काम कर रही थी.



यह भी पढें: देखते ही करेगा खरीदने का मन! धांसू हेलमेट लॉन्च, कीमत बस इतनी

बैटरी के निचले हिस्से में कई इलास्टिक-वेव सेंसर लगाए गए हैं, जो गंभीर टक्कर या झटके की स्थिति को पहचानने में मदद करते हैं. कंपनी का कहना है कि यदि बैटरी को कोई बड़ा नुकसान पहुंचता है, तो ये सेंसर तुरंत अलर्ट कर देते.

साइड टक्कर और लीक से भी सेफ

Danxia Battery 3.0 में दूसरा सेफ्टी स्ट्रक्चर साइड इंपैक्ट से बचाव के लिए बनाया गया है. कंपनी के मुताबिक, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पोल इंपैक्ट टेस्ट के दौरान बैटरी सेल पूरी तरह सेफ रहा. चूंकि बैटरी में एनर्जी को ऑब्जर्व करने वाला स्ट्रक्चर दिय गया है जो किसी भी टक्कर की स्थिति में इम्पैक्ट को आसानी से झेल जाता है और इम्पैक्ट को बैटरी स्ट्रक्चर के अलग-अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करता है. जिससे किसी एक तरह टक्कर का तेज असर नहीं होता है.

Advertisement

इसके अलावा, GAC का दावा है कि नई बैटरी 2 मिलीमीटर तक के लीकेज को केवल तीन सेकंड में डिटेक्ट कर सकती है. इससे बैटरी के भीतर लिक्विड के रिसाव के कारण होने वाले शॉर्ट सर्किट के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है.



---- समाप्त ----