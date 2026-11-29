सेंट्रल नोएडा में सूरजपुर थाना क्षेत्र की मिगशन विलासा सोसाइटी में शनिवार को उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब 19वीं मंजिल स्थित एक बंद फ्लैट से अचानक आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया. आग की सूचना मिलते ही लोग घबराकर अपने फ्लैटों से बाहर निकल आए.

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आग की लपटें और धुआं उठता देख सोसाइटी में तैनात सुरक्षा और मेंटेनेंस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. फ्लैट अंदर से बंद होने के कारण टीम ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसकर आग बुझाने का काम शुरू किया.

सोसाइटी में लगे फायर सिस्टम और उपलब्ध संसाधनों की मदद से दमकल विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया.

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सोसाइटी की तत्परता से आग अन्य फ्लैटों तक फैलने से बच गई और बड़ा हादसा टल गया. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है.

हालांकि, फ्लैट में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.

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हालांकि, सटीक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. सूचना मिलने पर सूरजपुर पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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