सोशल मीडिया पर एक 12 साल की बच्ची का कराटे सीखते हुए वीडियो वायरल हुआ तो उसके कमेंट बॉक्स में ऐसी टिप्पणियां आने लगीं, जिन्होंने पूरे मामले को गंभीर बना दिया. हैरानी की बात यह रही कि बच्ची के ट्रेनिंग वीडियो पर अश्लील कमेंट करने वाले यूजर्स को रोकने या टिप्पणियां हटाने के बजाय वीडियो पोस्ट करने वाले कराटे ट्रेनर ने भी इमोजी के जरिए प्रतिक्रिया दी. इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. मामला गुजरात के सूरत का है, जहां अब पुलिस ने कराटे ट्रेनर को पूछताछ के लिए बुलाया है.

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दरअसल, सूरत के भेस्तान इलाके में मोहम्मद साबुद्दीन नाम का 28 वर्षीय व्यक्ति कराटे क्लास चलाता है. उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 12 साल की बच्ची का कराटे ट्रेनिंग वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो में वह बच्ची को स्ट्रेचिंग और अलग-अलग शारीरिक अभ्यास करवाता दिखाई दे रहा है. इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणियां कर दीं.

विवाद तब और बढ़ गया, जब ट्रेनर ने इन टिप्पणियों पर इमोजी के जरिए जवाब दिया. सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि नाबालिग बच्ची से जुड़े वीडियो पर इस तरह की अश्लील टिप्पणियां होने के बावजूद ट्रेनर ने गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? क्या उसे कमेंट्स का मतलब समझ नहीं आया या उसने जानबूझकर ऐसी प्रतिक्रियाएं दीं?

पुलिस ने बच्ची और माता-पिता को थाने बुलाया

मामले की गंभीरता को देखते हुए भेस्तान पुलिस ने बच्ची और उसके माता-पिता को थाने बुलाया. भेस्तान पुलिस थाने के इंस्पेक्टर संजय देसाई ने आजतक को बताया कि महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में बच्ची और उसके परिवार से बातचीत की गई. परिवार ने पुलिस को बताया कि बच्ची अपनी मर्जी और माता-पिता की सहमति से कराटे सीखने जाती है. उसे ट्रेनर से किसी तरह की परेशानी नहीं हुई है.

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पुलिस ने ट्रेनर मोहम्मद साबुद्दीन को भी बुलाकर पूछताछ की. इंस्पेक्टर संजय देसाई के मुताबिक, ट्रेनर ने बताया कि उसे सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स का सही अर्थ समझ नहीं आया था. पुलिस इस मामले में उसकी भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है.

अश्लील कमेंट करने वालों पर होगी कार्रवाई?

पुलिस के मुताबिक, बच्ची के माता-पिता ने फिलहाल ट्रेनर के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराने की इच्छा नहीं जताई है. परिवार का कहना है कि बच्ची को कराटे सीखने में कोई परेशानी नहीं है. हालांकि, पुलिस अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है.

इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. आखिर नाबालिग बच्चियों से जुड़े वीडियो पर अश्लील टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या सिर्फ इसलिए ऐसे यूजर्स को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि बच्ची के परिवार ने शिकायत नहीं दी है? फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है और सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर लोगों में नाराजगी बनी हुई है.

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