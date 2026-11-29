Lord Parshuram Story: भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है. पौराणिक कथाओं में उन्हें महान योद्धा और कठोर तपस्या करने वाला ऋषि बताया गया है. उनके हाथ में फरसा और धनुष हमेशा दिखाई देते हैं. लेकिन परशुराम के जीवन से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग भी है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है. कथा के अनुसार, एक बार उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी ही मां रेणुका का वध करने का आदेश दिया था. पिता की बात मानते हुए परशुराम ने बिना देर किए फरसे से अपनी मां का सिर काट दिया. आखिर एक पुत्र ने ऐसा कदम क्यों उठाया और फिर अपनी मां को दोबारा जीवित कैसे कराया? आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में.

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मां रेणुका के तप का था अद्भुत प्रभाव

पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि एक महान ऋषि थे. उनकी पत्नी का नाम रेणुका था. माता रेणुका भी तपस्या और पतिव्रत धर्म के लिए जानी जाती थीं. कहा जाता है कि उनके तप के प्रभाव से वे नदी से पानी लाने के लिए कच्ची मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करती थीं. हैरानी की बात यह थी कि बिना पकाई गई मिट्टी का घड़ा पानी में भी सुरक्षित रहता था. यह उनके तपोबल का ही परिणाम माना जाता था.

एक घटना से टूट गई तपस्या की शक्ति

एक दिन माता रेणुका नदी पर जल लेने पहुंचीं. वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जलक्रीड़ा करते देखा. कुछ समय के लिए उनका मन उस दृश्य में उलझ गया. कथा के अनुसार, इसी कारण उनका तपोबल प्रभावित हुआ और कच्ची मिट्टी का घड़ा पानी में टिक नहीं पाया. वे काफी देर तक पानी लाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन सफल नहीं हुईं. जब रेणुका खाली हाथ आश्रम लौटीं, तो महर्षि जमदग्नि को पूरी घटना का पता चल गया. वे इस बात से बेहद नाराज हुए और उन्होंने अपने पुत्रों को माता रेणुका का वध करने का आदेश दे दिया.

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पिता की आज्ञा सुनकर घबरा गए बड़े भाई

महर्षि जमदग्नि के चार बड़े पुत्र थे. पिता का आदेश सुनकर सभी असमंजस में पड़ गए. किसी की हिम्मत अपनी मां के खिलाफ हथियार उठाने की नहीं हुई. उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया. इससे महर्षि का क्रोध और बढ़ गया. उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा न मानने पर श्राप दे दिया. इसके बाद उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को बुलाया और वही आदेश दोहराया. परशुराम ने पिता की बात मान ली और फरसे से माता रेणुका का सिर अलग कर दिया.

वरदान मांगकर मां को फिर किया जीवित

परशुराम के इस कदम के बाद महर्षि जमदग्नि का गुस्सा शांत हो गया. वे अपने पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा. इस मौके पर परशुराम ने अपने लिए कोई धन-दौलत या शक्ति नहीं मांगी. उन्होंने पिता से अपनी मां को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की. महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी इच्छाएं पूरी कर दीं. इस तरह माता रेणुका फिर से जीवित हो गईं और परिवार पहले की तरह हो गया.

इस पुराण में मिलता है इसका वर्णन

भगवान परशुराम और माता रेणुका से जुड़ी इस कथा का उल्लेख श्रीमद्भागवत महापुराण के नौवें स्कंद के 16वें अध्याय में मिलता है. इसमें महर्षि जमदग्नि के आदेश, परशुराम के फैसले और वरदान में मां को दोबारा जीवन देने की घटना बताई गई है. पद्म पुराण में भी परशुराम के जीवन और उनके चरित्र से जुड़े प्रसंग मिलते हैं.

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