सर्दियों के मौसम में तापमान गिरते ही अक्सर सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश और बार-बार बीमार पड़ने की समस्या होने लगती है. इसका मुख्य कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना है. इसके अलावा ठंड के दिनों में कम पानी पीने और प्रदूषण की वजह से त्वचा भी रूखी और बेजान नजर आने लगती है.

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अगर आप इस विंटर सीजन में अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना चाहते हैं और साथ ही चेहरे पर कुदरती निखार पाना चाहते हैं तो रसोई में मौजूद मसालों से बना हल्दी, काली मिर्च और दालचीनी का गरम-गरम काढ़ा सबसे बेहतरीन उपाय है. यह आयुर्वेदिक काढ़ा शरीर को अंदर से गर्माहट देता है और स्किन में कोलेजन बढ़ाकर ग्लो लाता है. आइए जानते हैं इसे मिनटों में बनाने की आसान विधि...

आवश्यक सामग्री:

पानी: 2 कप

कच्ची हल्दी (या हल्दी पाउडर): 1/2 छोटा चम्मच

दालचीनी का टुकड़ा: 1 इंच

साबुत काली मिर्च: 4-5 (हल्की कूटी हुई)

अदरक: 1/2 इंच का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ)

तुलसी के पत्ते: 4-5

नींबू का रस: 1/2 छोटा चम्मच

गुड़ या शहद: स्वादानुसार (मीठे के लिए)

काढ़े में मौजूद मसालों के जादुई फायदे:

हल्दी और काली मिर्च: हल्दी में मौजूद 'करक्यूमिन' एक जबरदस्त एंटी-ऑक्सीडेंट है. जब इसे काली मिर्च के 'पाइपरिन' के साथ मिलाकर पिया जाता है, तो शरीर हल्दी को 2000% बेहतर तरीके से सोखता है, जिससे खून साफ होता है और गालों पर ग्लो आता है.

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दालचीनी : दालचीनी एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है जो इन्फेक्शन से बचाती है और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखती है.

अदरक और तुलसी : यह कॉम्बिनेशन कफ, खांसी, गले की खराश को दूर करता है और फेफड़ों को साफ रखता है.

बनाने और पीने की सही विधि:

एक पैन में 2 कप पानी डालें और गैस पर गरम होने के लिए रखें.

पानी में कद्दूकस किया अदरक, कूटी हुई काली मिर्च, दालचीनी, हल्दी और हाथ से तोड़े हुए तुलसी के पत्ते डालें.

पानी को मध्यम से धीमी आंच पर तब तक उबलने दें जब तक कि 2 कप पानी घटकर लगभग 1 कप न रह जाए. धीमी आंच पर पकाने से सभी मसालों का अर्क पानी में अच्छी तरह आ जाता है.

काढ़े को छानकर एक कप में निकाल लें. अब इसमें स्वादानुसार गुड़ या हल्का ठंडा होने पर 1 चम्मच शहद और 1/2 चम्मच नींबू का रस मिलाएं.

इस काढ़े को सर्दियों में सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले चाय की तरह चुस्की लेकर गरम-गरम पिएं. हफ्ते में 3-4 बार पीने से ही इम्यूनिटी मजबूत होगी और चेहरे पर प्राकृतिक निखार दिखेगा.

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