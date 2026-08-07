दरिया बना दिल्ली का MB रोड... वायुसेनाबाद में भरा 3 से 4 फीट पानी, ओखला मोड़ से खानपुर तक ट्रैफिक पूरी तरह ठप

राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलते ही हुई तेज बारिश ने एक बार फिर नगर निगम और जल निकासी व्यवस्था के दावों की हवा निकाल दी है. बारिश के बाद दक्षिण दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले महरौली-बदरपुर (MB) रोड पर कई फीट पानी भर गया, जिससे यह प्रमुख सड़क दरिया जैसी नजर आने लगी. जलभराव के चलते खानपुर से ओखला मोड़ के बीच 3 से 4 किलोमीटर लंबे पैच पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.



बारिश का सबसे ज्यादा असर खानपुर से ओखला मोड़ के बीच करीब 3 से 4 किमी के हिस्से पर दिखा. इस रूट पर जलभराव ने लोगों की रफ्तार रोक दी, जबकि कई वाहन चालकों को लंबा डाइवर्जन लेकर आगे बढ़ना पड़ा.

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मौके पर फंसे लोगों ने बताया कि बाइक और ऑटो तक बंद हो गए. एक शख्स ने कहा कि उसकी मोटरसाइकिल पानी में जाते ही बंद हो गई, जबकि दूसरे ने बताया कि ऑटो भी आगे नहीं बढ़ पाया. लोगों ने कहा, "यहां तो ट्रैफिक बिल्कुल ठप हो गया, ऑफिस पहुंचने में काफी देर हो गई."

वायुसेनाबाद के पास वायु सेना स्टेशन होने की वजह से जवानों और सैन्य वाहनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई जगह उन्हें जलभराव पार करने के लिए ट्रक का सहारा लेना पड़ा, जिससे हालात और पेचीदा हो गए.

ओखला मोड़, संगम विहार, देवली और अंबेडकर नगर के आसपास भी पानी भरने से इलाके की कड़ियां एक-दूसरे से प्रभावित हुईं. सड़क पर बढ़ता जलभराव अब सिर्फ ट्रैफिक की नहीं, बल्कि दिल्ली की ड्रेनेज व्यवस्था की भी सख्त परीक्षा बन गया है.

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अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा, तो एमबी रोड पर जाम, जलभराव और डायवर्जन का घमासान और बढ़ सकता है, जिससे हजारों यात्रियों की मुश्किलें अगले कुछ घंटों में और गहरा सकती हैं.

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