रिटायरमेंट के दिन आया ऐसा फोन... अजिंक्य रहाणे ने बना लिया नया प्लान

अजिंक्य रहाणे के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का दिन सिर्फ एक विदाई नहीं, बल्कि नई शुरुआत भी बन गया. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान ने खुद खुलासा किया है कि जिस दिन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा, उसी दिन ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान स्टीव वॉ का फोन आया. इसी कॉल ने उन्हें यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) में एम्स्टर्डम फ्लेम्स के साथ नई पारी शुरू करने के लिए प्रेरित किया.

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रहाणे ने बताया कि संन्यास की घोषणा के बाद स्टीव वॉ ने व्यक्तिगत तौर पर उनसे संपर्क किया और पूछा कि क्या वह एम्स्टर्डम फ्लेम्स की ओर से खेलना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए उन्होंने एक दिन का समय लिया, लेकिन अपने लंबे अनुभव और क्रिकेट को लेकर अपनी सोच को देखते हुए उन्हें लगा कि यह सिर्फ खेलने का नहीं, बल्कि दुनिया भर में सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का शानदार मौका है.

'ग्लोबल इम्पैक्ट' छोड़ना चाहता हूं

38 साल के रहाणे ने कहा कि वह यूरोप में सिर्फ रन बनाने नहीं जा रहे, बल्कि युवा खिलाड़ियों के साथ अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं. उनके मुताबिक, इतने वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने से जो सीख मिली है, उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है.

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रहाणे का मानना है कि आयरलैंड और नीदरलैंड जैसी टीमें लगातार बेहतर हो रही हैं. उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में आयरलैंड ने भारत के खिलाफ सीरीज भी जीती. उनके अनुसार, इन देशों के खिलाड़ियों में सीखने की जबरदस्त भूख है और यही वजह है कि यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग क्रिकेट के विकास में अहम भूमिका निभा सकती है.

उन्होंने कहा कि जब स्थानीय खिलाड़ियों को स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों से सीखने का मौका मिलेगा, तो उनका खेल तेजी से निखरेगा. यही इस लीग की सबसे बड़ी ताकत होगी.

दुनिया भर में लगातार बढ़ती टी20 लीगों के बीच ETPL की प्रासंगिकता पर रहाणे ने कहा कि यूरोप बड़ा बाजार है और यहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. उनके मुताबिक, इस लीग के जरिए कई खिलाड़ियों के लिए भविष्य के नए दरवाजे खुल सकते हैं. अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर दुनिया भर के स्काउट्स की नजर रहेगी, जिससे उन्हें आगे बड़े मंचों तक पहुंचने का अवसर मिल सकता है.

Steve Waugh ने की जमकर तारीफ

एम्स्टर्डम फ्लेम्स के सह-मालिक और मुख्य क्रिकेट अधिकारी स्टीव वॉ ने रहाणे को आदर्श पेशेवर क्रिकेटर बताया. उन्होंने कहा कि रहाणे में कौशल, धैर्य, विनम्रता और नेतृत्व जैसे सभी गुण हैं. वॉ के मुताबिक, दबाव में शांत रहने की उनकी क्षमता और टीम को साथ लेकर चलने का अंदाज किसी भी सफल संस्कृति की नींव रख सकता है.

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फ्रेंचाइजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम थॉमस ने भी रहाणे के जुड़ने को क्लब के इतिहास का बड़ा पल बताया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी को जोड़ने का फैसला नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए क्लब की संस्कृति, मानक और महत्वाकांक्षा तय करने वाला कदम है.

26 अगस्त से 20 सितंबर तक आयरलैंड के डबलिन और नीदरलैंड के हेग में खेली जाने वाली यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग में अब सभी की नजर अजिंक्य रहाणे की इस नई पारी पर होगी.

अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. तीनों फॉर्मेट मिलाकर उन्होंने 195 मैचों में 8,414 रन बनाए, जिसमें 15 शतक और 51 अर्धशतक शामिल हैं.

रहाणे ने 30 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के साथ-साथ भारतीय घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास लेने का ऐलान किया था. इस फैसले के बाद वह BCCI के नियमों के तहत दुनिया भर की विदेशी फ्रेंचाइजी टी20 लीगों में खेलने के लिए पात्र हो गए.

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