सड़कें डूबीं, एम्बुलेंस फंसी, रेंगती गाड़ियां... दिल्ली से नोएडा, गुरुग्राम तक बारिश से हाहाकार

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को हुई तेज बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी. सड़कों पर पानी भर गया और कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. मौसम विभाग यानी IMD ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ घंटों में कई जगहों पर मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी है.

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मौसम विभाग के मुताबिक यह हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला 10 अगस्त तक जारी रह सकता है. गुरुग्राम हो या नोएडा, बारिश से शहर का हाल बुरा हो गया है.

बारिश की वजह से मेहरौली-बदरपुर रोड, आईटीओ, वजीराबाद रोड, पटेल रोड, रोहतक रोड, शंकर रोड, कीर्ति नगर, दिल्ली-जयपुर हाईवे, पीरागढ़ी और शाहीन बाग जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक देखा गया.

पूर्वी दिल्ली के जीटी रोड, जीटीबी एन्क्लेव और दिलशाद गार्डन में भी गाड़ियां रेंगती नजर आईं. सोशल मीडिया पर लोगों ने दक्षिणपुरी, ओखला, संगम विहार, सैनिक फार्म्स और मेहरौली-बदरपुर रोड के कुछ हिस्सों में जलभराव की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए.

सड़कों पर रेंग रही गाड़ियां



यह वीडियो भारी बारिश और घने कोहरे में एक व्यस्त हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम दिखाता है. सड़क गीली है और वाहनों की कतार दूर तक फैली हुई है. ट्रक, कारें, ऑटो रिक्शा और बाइकें धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं. मौसम खराब होने के कारण यातायात पूरी तरह ठप सा हो गया है. यह दृश्य किसी बड़े शहर ख़राब यातायात व्यवस्था को दर्शता है, जहां बारिश ने परेशानी और बढ़ा दी है.

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महामाया अंडरपास में पानी भरा



यह वीडियो भारी बारिश के बाद महामाया पुल अंडरपास में भरे पानी का दृश्य दिखाता है. सफेद एंबुलेंस पानी में फंस गई है और उसका दरवाजा खुला है. पानी गाड़ी के आधे हिस्से तक पहुंच गया है. शख्स बता रहा है कि पानी कमर तक है और किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना पानी भरा होगा. यह स्थिति आपात सेवाओं के लिए भी मुश्किल पैदा कर रही है. हालांकि, बाद में पुलिस की मदद से एंबुलेंस को बाहर निकाल लिया गया.

दिल्ली के दुर्गा विहार में बारिश से भारी जलभराव, एमसीडी स्कूल प्रभावित

बारिश के कारण दुर्गा विहार इलाके में गंभीर जलभराव हो गया है. एमसीडी स्कूल के प्रधानाचार्य मूंग लाल मीना बता रहे हैं कि नाले की सफाई न होने से हर बारिश में पानी भर जाता है. स्कूल के गेट और आसपास पानी जमा हो जाता है, जिससे बच्चों और स्थानीय लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी होती है. मांसा देवी मंदिर का रास्ता भी प्रभावित है. प्रशासन की लापरवाही से यह समस्या रोज जैसी बन गई है.

सेंट्रल दिल्ली में भारी बारिश, सड़कें जलमग्न और यातायात हुई प्रभावित

सेंट्रल दिल्ली में तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है. वीडियो में पानी तेज बहाव के साथ बहता दिख रहा है. कई कारें खड़ी हैं और लोग छाते लेकर खड़े हैं. फायर ब्रिगेड का वाहन भी मौके पर मौजूद है. बारिश के कारण यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है और स्थिति काफी खराब दिख रही है.

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दिल्ली-एनसीआर की ताजा तस्वीरें देखें





तेज बारिश के दौरान सड़क पूरी तरह भीग गई है और पानी के छींटे उड़ रहे हैं. पेड़ों से घिरा यह रास्ता गीला और फिसलन भरा दिख रहा है. एक सफेद कार आगे बढ़ रही है जबकि अन्य वाहन भी धीरे-धीरे चल रहे हैं.

सेंट्रल दिल्ली के रायसीना मार्ग, जनपथ और अशोक रोड इलाके में तेज बारिश हुई. सड़क पूरी तरह गीली हो गई है और वाहन धीरे-धीरे चलते नजर आए. सफेद और काली कारें बारिश में आगे बढ़ती नजर आई. चारों तरफ घना कोहरा और पेड़ भीगे हुए दिखे. मौसम खराब होने से दृश्यता कम हो गई है और यातायात प्रभावित हुआ.

गुरुग्राम में बारिश से हाल बेहाल

वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बारिश से बुरा हाल है. गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी प्रतीक गहलोत ने बताया कि डायल-112 की टीमें भी जलभराव या किसी और इमरजेंसी में तुरंत मदद के लिए तैयार रखी गई हैं. इसके अलावा रोजाना करीब 100 अतिरिक्त पुलिसकर्मी सिर्फ ट्रैफिक संभालने के लिए तैनात किए जा रहे हैं ताकि जाम, जलभराव या गाड़ी खराब होने जैसी स्थिति में फौरन कार्रवाई हो सके.

बारिश से सड़कें हुई जलमग्न (Photo: PTI)



गहलोत ने यह भी बताया कि गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ मिलकर कई बैठकें की गईं और जलभराव वाली जगहों का साझा निरीक्षण किया गया.

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भारी बारिश से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी

लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी खुलकर बताई और ट्रैफिक सिग्नल खराब होने तथा कई जगहों पर पुलिसकर्मियों के न होने की शिकायत की.



नोएडा सेक्टर-62 से रोज कनॉट प्लेस आने-जाने वाले सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि जो सफर आमतौर पर 45 मिनट में पूरा होता है वह उस दिन दो घंटे से ज्यादा समय में तय हुआ. उन्होंने कहा कि सड़क पर गाड़ियां बिल्कुल रेंग रही थीं और कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आई, जिससे लोगों को खुद ही अपने हाल पर छोड़ दिया गया था.

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