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पहाड़ों में आफत की बारिश... हिमाचल-उत्तराखंड में सड़कें बंद, नदियां उफान पर

दिल्ली-NCR समेत देश के कई हिस्सों में बारिश का असर जारी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं. वहीं, दिल्ली में बारिश के बाद कई सड़कों पर जलभराव की समस्या देखने को मिली है.

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देश के कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. (Photo: ITG)
देश के कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. (Photo: ITG)

दिल्ली-NCR में बारिश का असर शुक्रवार को भी जारी है. लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जबकि पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पर पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं.

वहीं, सुबह ऑफिस आवर के दौरान बारिश की वजह से लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई इलाकों में ट्रैफिक जाम देखने को मिला है.

इस बीच, शिमला मौसम विभाग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में 10 और 11 अगस्त को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया. राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC) के अनुसार, भारी बारिश के कारण राज्य में 145 सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि शुक्रवार सुबह तक 14 वॉटर सप्लाई स्कीम्स और 224 ट्रांसफार्मर बाधित हुए.

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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की शुरुआत के बाद से बारिश से जुड़ी घटनाओं में 64 लोगों की मौत हो चुकी है. इस दौरान राज्य में 14 लैंडस्लाइड की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं. मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश के कारण गुरुवार को अलकनंदा और भागीरथी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर रहीं. भूस्खलन और मलबा आने के कारण चार राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 132 सड़कें बंद हो गईं. जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में भी बाढ़ का असर देखने को मिला है.

IMD के मुताबिक, दिल्ली में सुबह से दोपहर तक ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है. शाम और रात के समय भी कई इलाकों में हल्की बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है.

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