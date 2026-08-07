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हूतियों का सऊदी में खौफनाक हमला, आम लोगों पर दागे गोले... 4 साल का बच्चा भी चपेट में

यमन सीमा से लगे सऊदी अरब के नजरान इलाके में हूती हमलों में 4 साल के बच्चे समेत 11 नागरिक घायल हुए हैं. अप्रैल 2022 के युद्धविराम के बाद तनाव फिर बढ़ता दिख रहा है और सऊदी सेना ने इसे अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का खुला उल्लंघन बताया है.

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Yemen Missile on Israel
Yemen Missile on Israel

यमन सीमा के पास सऊदी अरब के नजरान इलाके में हूती हमलों में बच्चे समेत 11 नागरिक घायल हो गए. सऊदी सेना के प्रवक्ता तुर्की अल-मल्की ने कहा कि घायलों में 7 सऊदी नागरिक, 1 यमनी, 2 मिस्री और 1 पाकिस्तानी प्रवासी शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, घायलों में 4 साल का एक बच्चा भी है.

ये हमले गुरुवार को हुए. सऊदी सेना के मुताबिक, हूती विद्रोहियों ने नागरिक ठिकानों पर अंधाधुंध गोलाबारी की. अल-मल्की ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि हूती मिलिशिया ने नागरिकों और नागरिक ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाया, जो कस्टमरी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का खुला उल्लंघन है.

यह भी पढ़ें: हूती के हमले से धधक उठे सऊदी के दो ऑयल टैंकर, लाल सागर बनेगा जंग का नया अखाड़ा

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नजरान में हुआ यह हमला उस वक्त हुआ जब इससे कुछ घंटे पहले ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने मध्य और पूर्वी यमन में एक और हमले की जिम्मेदारी ली थी. यमनी अधिकारियों के मुताबिक, मारिब और हदरामौत प्रांतों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की फौज के कैंप निशाने पर थे.

इन हमलों में कम से कम 30 सरकारी सैनिक मारे गए और कम से कम 50 अन्य घायल हुए. अधिकारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह जानकारी दी. हूती ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने कहा कि मारिब और हदरामौत के कैंपों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया.

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हूती ब्रिगेडियर ने सऊदी पर हमले का आदेश दिया

हूती ब्रिगेडियर के मुताबिक, यह कार्रवाई पूर्वी यमन में सऊदी समर्थित बलों की बढ़ती तैनाती के जवाब में की गई. सरी ने दावा किया कि इन हमलों में सऊदी दुश्मन के सैकड़ों भाड़े के लड़ाके मारे गए या घायल हुए और कैंप, भंडार, सैन्य वाहन और हथियार नष्ट हो गए. उन्होंने कहा, "हम अपने सभी लोगों से सतर्क रहने, किसी भी सऊदी आक्रामकता का सामना करने और जहां भी सऊदी सैनिकों की मौजूदगी हो, वहां हमला करने की अपील करते हैं.".

यह भी पढ़ें: समंदर में सऊदी का ब्लॉकेड करेगा हूती, ईरान ने अमेरिका से फुल स्केल वॉर का किया ऐलान

यमन की सेना ने सार्वजनिक तौर पर सिर्फ इतना कहा कि उसके कैंपों पर हुए हूती हमलों में उसके सैनिक मारे गए और घायल हुए हैं, लेकिन उसने मरने वालों की संख्या नहीं बताई. दूसरी तरफ नजरान हमले पर हूतियों की तरफ से फिलहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया.

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