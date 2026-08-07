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घरवालों ने निकाला, बेघर मांओं ने गले लगाया, शिल्पा शिंदे को देखकर रो पड़ीं बुजुर्ग महिलाएं, बरसाए फूल

'लॉक अप 2' की ट्रॉफी भले शिल्पा शिंदे न जीत सकीं, लेकिन शेल्टर होम पहुंचते ही बुजुर्ग महिलाओं ने उनका ऐसा स्वागत किया कि वह भावुक हो गईं. कभी परिवार से दूर हुईं शिल्पा आज बेघर मांओं का सहारा बनी हुई हैं.

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शिल्पा को मिला विनर वाला प्यार! (Photo: ITGD)
शिल्पा को मिला विनर वाला प्यार! (Photo: ITGD)

'लॉक अप 2' की ट्रॉफी भले ही शिल्पा शिंदे के हाथ न लगी हो, लेकिन शो से बाहर निकलते ही उन्हें ऐसा प्यार मिला, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया. जहां बाकी कंटेस्टेंट्स सक्सेस पार्टी में पहुंचे, वहीं शिल्पा सीधे अपने शेल्टर होम पहुंचीं. वहां जो नजारा देखने को मिला, उसने सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर दिया.

सक्सेस पार्टी छोड़ पहुंचीं अपने शेल्टर होम

'लॉक अप 2' खत्म होने के बाद जहां कंटेस्टेंट्स, होस्ट फराह खान, रितेश देशमुख और प्रोड्यूसर एकता कपूर सक्सेस पार्टी में नजर आए, वहीं शिल्पा शिंदे ने अलग रास्ता चुना. वह सीधे कर्जत स्थित अपने शेल्टर होम पहुंचीं, जहां बुजुर्ग महिलाएं उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थीं.

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जैसे ही शिल्पा शेल्टर होम पहुंचीं, वहां मौजूद बुजुर्ग महिलाओं ने फूलों की मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया. शिल्पा ने भी एक-एक महिला से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया और प्यार से गले मिलीं. वीडियो का सबसे भावुक पल तब आया, जब एक बुजुर्ग महिला ने शिल्पा का हाथ चूम लिया. वहीं एक अन्य महिला उन्हें देखकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं और रो पड़ीं.

शिल्पा बोलीं- ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही विनर हूं

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इस खास पल का वीडियो शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा- लॉक अप के बाद घर वापस आ गई हूं. इतना सारा प्यार और सपोर्ट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही विनर बन गई हूं. दिल से आप सभी का शुक्रिया.

शिल्पा के इस वीडियो पर कई सेलेब्स ने भी प्यार बरसाया. राखी सावंत ने पोस्ट पर रिएक्ट किया, जबकि माधुरी जैन ग्रोवर ने हार्ट इमोजी शेयर की. वहीं बेबिका धुर्वे ने लिखा कि उन्हें शो में शिल्पा का अंदाज और उनके डायलॉग बेहद पसंद आए. फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में शिल्पा को 'प्योर हार्टेड, रियल विनर' और 'दिल जीतने वाली कंटेस्टेंट' बताया.

अपनी मां ने किया बेदखल, तो मिला कई मांओं का प्यार

शो में शिल्पा ने रिवील किया था कि वो मुंबई में अपने घर पर क्यों नहीं रहती हैं. उन्होंने सीक्रेट उजागर करते हुए कहा था कि उनके अपने घरवालों ने उनसे नाता तोड़ लिया है. उनकी मां और भाई से उनका रिश्ता टूट चुका है. उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया था, वो मुंबई जब भी आती हैं तो होटल में रुकती हैं. इसलिए वो कर्जत में अपना फार्महाउस बना रही हैं, जिसके जरिए वो एक शेल्टर होम भी चलाती हैं. यहां बेघर मांओं को पनाह दी जाती है. 

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5 अगस्त 2026 को 'लॉक अप 2' का ग्रैंड फिनाले हुआ, जिसमें श्रेया कालरा ने ट्रॉफी और 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी अपने नाम की. शिवांगी जोशी फर्स्ट रनर-अप और योगेश रावत सेकेंड रनर-अप रहे. शिल्पा शिंदे चौथे स्थान पर रहीं और टॉप 3 में जगह नहीं बना सकीं.

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