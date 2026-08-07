पति के लैपटॉप में दिखा I Love You का मैसेज... एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का राज खुलते ही पेट पर बैठकर दबाया पत्नी का गला

अहमदाबाद शहर में रहने वाली एक युवती ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. शादी के दो साल बाद युवती को अपने पति के लैपटॉप में 'आई लव यू' और 'आई मिस यू' जैसे मैसेज मिले. पति के प्रेम संबंध का राज खुलने पर उसने युवती की पिटाई की. तबीयत खराब होने के बावजूद, पति ने उसे खाना बनाने के लिए मजबूर किया और उसके पेट पर बैठकर उसका मुंह और गला दबाकर मारपीट की. घर से निकाल दिए जाने के बाद युवती ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद महिला पश्चिम पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

पुलिस शिकायत के मुताबिक, नरोडा में रहने वाली 30 वर्षीय युवती ने साल 2023 में मेहसाणा के एक युवक से शादी की थी. शादी के कुछ दिनों बाद ही पति शेयर बाजार में निवेश करने के लिए पैसे की मांग करने लगा.

इस पर युवती ने अपने पिता से 1.50 लाख रुपये नकद और सोने के गहने लेकर पति को दिए. इसके बाद भी पति और ससुराल वालों ने दहेज के तौर पर और पैसों की मांग करते हुए उसे परेशान करना शुरू कर दिया.

युवती की ननद उसे 'नेपाली' कहकर खाना बनाने को लेकर झगड़ा करती थी. तबीयत खराब होने के बावजूद उसे इलाज के लिए ले जाने के बजाय खाना बनाने के लिए मजबूर किया जाता था. पति उसके पेट पर बैठकर मुंह और गला दबाकर मारपीट करता था. इसी दौरान एक दिन पति के लैपटॉप में किसी अन्य युवती के साथ चैट मिली, जिसमें 'आई लव यू' और 'आई मिस यू' जैसे मैसेज थे. जब युवती ने इस बारे में पूछा तो पति ने उसकी पिटाई कर दी.

Advertisement

पति ने युवती की बुआ की एक महिला मित्र के साथ भी अश्लील इशारे करके संपर्क करने की कोशिश की, जिसके बाद उस महिला के बॉयफ्रेंड ने उसे धमकियां दीं.

इसके बाद, पति ने 5 लाख रुपये की मांग को लेकर महिला को परेशान किया और घर से निकाल दिया. इस वजह से महिला अपने मायके आकर रहने लगी. बाद में, इस मामले में महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई.

---- समाप्त ----