'कौन साथ है, कौन नहीं... ये मायने नहीं रखता, छात्रों का हित सबसे अहम' बोले मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को रांची में छात्रों के प्रदर्शन, परिसीमन और FCRA बिल समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. छात्रों का साथ देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था. हालांकि उनका कहना है कि छात्रों ने अपनी मांग रखी है और वे अपनी लड़ाई बखूबी लड़ रहे हैं.

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रांची के छात्रों के प्रदर्शन पर खड़गे ने कहा कि इस मुद्दे को सबसे पहले राहुल गांधी ने उठाया था. उन्होंने कहा कि छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है और आंदोलन कर रहे हैं. उनका कहना है कि राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से युवाओं को इस लड़ाई में और ताकत मिली है. कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि वे इस मामले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे. उन्होंने कहा, "हम चल रहे विरोध-प्रदर्शन को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे. हमारे साथ कौन है या कौन नहीं, इससे ज़्यादा ज़रूरी छात्रों का हित है."

मालूम हो, झारखंड के रांची में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र 16 दिन से आंदोलन कर रहे हैं. आज छात्रों और सरकार की तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है.

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परिसीमन बिल पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की है. उनका कहना है कि सरकार के मन में क्या है, यह अभी साफ नहीं है. जब सरकार बिल लाएगी, तभी उसकी जानकारी मिलेगी. उन्होंने कहा, "उनके मन में क्या चल रहा है यह किसी को मालूम नहीं है. जब वे एक्ट लाएंगे तब पता चलेगा. सभी दल के लोग जो निर्णय लेंगे उसी के तहत हम भी चलेंगे."

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सरकार परिसीमन बिल को लेकर विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है. इससे पहले भी महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा बिल लाया गया था, लेकिन दो-तिहाई बहुमत नहीं होने के कारण सरकार इसे पास नहीं करा पाई थी. अब सरकार एक बार फिर इस मुद्दे पर आगे बढ़ने की तैयारी में है. हालांकि विपक्ष पहले से ही इस मुद्दे पर सरकार को घेरने को तैयार है.

FCRA बिल पर खड़गे ने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी. उन्होंने बताया कि सोमवार को सभी दलों, खासकर फ्लोर लीडर्स की बैठक के बाद इस मुद्दे पर आगे का फैसला होगा.

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