scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Suji Jalebi Recipe: सूजी से घर पर बनाएं हलवाई जैसी कुरकुरी जलेबी, रेसिपी है बेहद आसान

Suji Jalebi Recipe: आपने अब तक कई तरह की जलेबियां खाई होगी लेकिन क्या कभी सूजी की टेस्टी जलेबी खाई है. आज हम आपको बाहर से कुरकुरी और अंदर से रसीली इस जलेबी को बनाने की बेहद आसान रेसिपी बताएंगे.

Advertisement
X
मैदा नहीं, सूजी से बनाएं टेस्टी जलेबी (Photo-ITG)
मैदा नहीं, सूजी से बनाएं टेस्टी जलेबी (Photo-ITG)

Suji Jalebi Recipe: बारिश के मौसम में गरमागरम जलेबी खाने का मजा ही कुछ और होता है. आज हम आपको सूजी से हलवाई जैसी कुरकुरी और रसीली जलेबी बनाना चाहते हैं. इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती और यह कम समय में आसानी से तैयार हो जाती है. बाहर से कुरकुरी और अंदर से चाशनी में डूबी यह जलेबी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आती है. आइए जानते हैं सूजी की टेस्टी जलेबी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
1 कप सूजी
¼ कप मैदा
½ कप दही
½ छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर
½ चुटकी ऑरेंज फूड कलर (ऑप्शनल)
1½ कप चीनी (लगभग 400 ग्राम)
1¾ कप पानी (चाशनी के लिए)
तलने के लिए घी

सूजी की जलेबी बनाएं कैसे?

  1. सूजी की जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार करें. इसके लिए एक पैन में 1¾ कप पानी और चीनी डालकर मीडियम गैस पर पकाएं. इसे लगातार चलाते रहें, जब तक एक तार की चाशनी तैयार न हो जाए. अगर चाशनी में गंदगी दिखाई दे तो इसमें 1 चम्मच दूध डाल दें. इससे सारी अशुद्धियां ऊपर आ जाएंगी, जिन्हें आसानी से निकाल सकते हैं. चाहें तो इसमें कुछ बूंदें नींबू के रस की और थोड़ा-सा इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं.
  2. अब एक बड़े बाउल में सूजी, मैदा, दही और ऑरेंज फूड कलर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. फिर इसमें लगभग ¾ कप पानी डालते हुए स्मूद घोल तैयार करें. घोल को 30 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए.
  3. इसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर डालकर एक बार फिर अच्छी तरह मिला लें.
  4. अब कड़ाही में घी गर्म करें. तैयार घोल को जलेबी बनाने वाले बोतल, पाइपिंग बैग या कपड़े में भरें और गर्म घी में गोल-गोल जलेबी बनाएं. इन्हें मीडियम गैस पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें.
  5. तली हुई जलेबियों को तुरंत गर्म चाशनी में 30-40 सेकंड के लिए डालें. फिर निकालकर गरमागरम परोसें.

इन बातों का रखें ध्यान

सम्बंधित ख़बरें

Dhaba Style Soft Poori Tips
आटा में मिलाएं ये चीज, हर बनेंगी फूली-फूली पूड़ी, रणवीर बरार ने बताया
iron gate cleaning tips
बारिश में लोहे के गेट पर जंग? घर की 3 चीजों से हटाएं, लौट आएगी चमक!
Kathiawadi Gawar Dhokli Recipe
सादी सब्जियों से हो गए हैं बोर? लंच में बनाएं काठियावाड़ी ग्वार फली
बालों में ऐसे लगाएं फिटकरी (Photo-ITG)
बालों के लिए वरदान है फिटकरी! बस जान लें लगाने का सही तरीका
gud makhana paag
बिना चीनी सिर्फ 2 चीजों से बनाएं क्रंची गुड़ मखाना पाग, आसान है बनाना
  • चाशनी एक तार की ही बनाएं, तभी जलेबी अच्छी बनेगी.
  • घोल बहुत पतला न रखें, वरना जलेबी का आकार बिगड़ सकता है.
  • सूजी को फूलने के लिए कम से कम 30 मिनट का समय जरूर दें.
  • जलेबी को हमेशा मीडियम गैस पर तलें, ताकि वह अंदर तक अच्छी तरह पक जाए.
  • तली हुई जलेबी को तुरंत गर्म चाशनी में डालें, इससे वह अच्छी तरह रस सोख लेगी.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    नासिक में महसूस किए गए भूकंप के झटके, कुछ मकानों में आई दरारें |
    20 रुपये में बाल कटवाने वाले दिन याद हैं? युवक ने बनाई ऐसी वेबसाइट, लोग बोले- बचपन याद आ गया |
    रांची के छात्रों के साथ खड़गे, बोले- राहुल गांधी ने सबसे पहले उठाई आवाज |
    क्या लीक हो गया UGC NET का पेपर? 40 दिन बाद भी नहीं आई आंसर की, उम्मीदवारों ने 11 अगस्त को NTA ऑफिस के बाहर प्रदर्शन की चेतावनी दी |
    15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट पर दिल्ली, सुरक्षा एजेंसियों ने संभाला मोर्चा |
    UPI Payment MDR: घबराएं नहीं... UPI पेमेंट पर आपको नहीं देना होगा चार्ज, सरकार ने दी A To Z डिटेल |
    यश से पहले बॉलीवुड के ये स्टार्स स्क्रीन पर हो चुके 'न्यूड', हुआ था काफी विवाद |
    BRICS समिट से पहले अरुणाचल के नक्शे में बदलाव, भारत ने चीन को दे दिया सख्त संदेश |
    रांची प्रोटेस्ट: छात्रों के बीच खींचतान, अब अलग-अलग गुट से मिलेगी सरकार... थोड़ी देर में वार्ता |
    नन्हीं उम्र, बड़ा हौसला! बाबा की सलामती के लिए स्केटिंग करते कांवड़ लेकर निकले भाई-बहन- VIDEO
    Advertisement