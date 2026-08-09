Suji Jalebi Recipe: सूजी से घर पर बनाएं हलवाई जैसी कुरकुरी जलेबी, रेसिपी है बेहद आसान

Suji Jalebi Recipe: बारिश के मौसम में गरमागरम जलेबी खाने का मजा ही कुछ और होता है. आज हम आपको सूजी से हलवाई जैसी कुरकुरी और रसीली जलेबी बनाना चाहते हैं. इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती और यह कम समय में आसानी से तैयार हो जाती है. बाहर से कुरकुरी और अंदर से चाशनी में डूबी यह जलेबी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आती है. आइए जानते हैं सूजी की टेस्टी जलेबी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप सूजी

¼ कप मैदा

½ कप दही

½ छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर

½ चुटकी ऑरेंज फूड कलर (ऑप्शनल)

1½ कप चीनी (लगभग 400 ग्राम)

1¾ कप पानी (चाशनी के लिए)

तलने के लिए घी

सूजी की जलेबी बनाएं कैसे?

सूजी की जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार करें. इसके लिए एक पैन में 1¾ कप पानी और चीनी डालकर मीडियम गैस पर पकाएं. इसे लगातार चलाते रहें, जब तक एक तार की चाशनी तैयार न हो जाए. अगर चाशनी में गंदगी दिखाई दे तो इसमें 1 चम्मच दूध डाल दें. इससे सारी अशुद्धियां ऊपर आ जाएंगी, जिन्हें आसानी से निकाल सकते हैं. चाहें तो इसमें कुछ बूंदें नींबू के रस की और थोड़ा-सा इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं. अब एक बड़े बाउल में सूजी, मैदा, दही और ऑरेंज फूड कलर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. फिर इसमें लगभग ¾ कप पानी डालते हुए स्मूद घोल तैयार करें. घोल को 30 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए. इसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर डालकर एक बार फिर अच्छी तरह मिला लें. अब कड़ाही में घी गर्म करें. तैयार घोल को जलेबी बनाने वाले बोतल, पाइपिंग बैग या कपड़े में भरें और गर्म घी में गोल-गोल जलेबी बनाएं. इन्हें मीडियम गैस पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. तली हुई जलेबियों को तुरंत गर्म चाशनी में 30-40 सेकंड के लिए डालें. फिर निकालकर गरमागरम परोसें.

इन बातों का रखें ध्यान

चाशनी एक तार की ही बनाएं, तभी जलेबी अच्छी बनेगी.

घोल बहुत पतला न रखें, वरना जलेबी का आकार बिगड़ सकता है.

सूजी को फूलने के लिए कम से कम 30 मिनट का समय जरूर दें.

जलेबी को हमेशा मीडियम गैस पर तलें, ताकि वह अंदर तक अच्छी तरह पक जाए.

तली हुई जलेबी को तुरंत गर्म चाशनी में डालें, इससे वह अच्छी तरह रस सोख लेगी.

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