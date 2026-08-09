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BRICS समिट से पहले अरुणाचल के नक्शे में बदलाव, भारत ने चीन को दे दिया सख्त संदेश

भारत ने अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक नक्शे में 27 स्थानों को शामिल किया है, जिनमें थग ला पास, लॉन्गजू और शेर-ए-थापा मेमोरियल शामिल हैं. यह चीन के दावों का जवाब है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले महत्वपूर्ण है.

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पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में होने वाले ब्रिक्स समिट में मिलेंगे. (Photo- ITG)
पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में होने वाले ब्रिक्स समिट में मिलेंगे. (Photo- ITG)

भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक सर्वे ऑफ इंडिया नक्शे को अपडेट किया है. इसमें चीन की सीमा से जुड़े रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पास, झीलें, बस्तियां और एक युद्ध स्मारक शामिल किए गए हैं. कुल 27 स्थानों को मानक भारतीय नामों के साथ औपचारिक रूप से चिह्नित किया गया है. यह कदम चीन की ओर से अरुणाचल को 'जंगनान' या 'दक्षिण तिब्बत' कहकर बार-बार नाम बदलने के प्रयासों के जवाब में आया है. 

भारत हमेशा से कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है. नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती. यह अपडेट उस समय हुआ है जब भारत और चीन सीमा पर स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय दावों पर कोई समझौता नहीं हुआ है. सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना है, इसलिए इस कदम का कूटनीतिक महत्व बढ़ जाता है.

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विवादित सीमा पर जगहों के नाम और पहचान किसी देश की आधिकारिक स्थिति को मजबूत करते हैं. यह सिर्फ भौगोलिक दस्तावेज नहीं बल्कि प्रशासनिक और क्षेत्रीय दावे का बयान है. चीन ने 2017, 2021 और 2023 में अरुणाचल के कई स्थानों के चीनी नाम जारी किए थे. भारत ने हर बार इन दावों को खारिज किया. 

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अब भारत ने अपने नक्शे में इन स्थानों को स्पष्ट रूप से दर्ज कर अपने नामों को मानकीकृत किया है. सरकार का कहना है कि इससे इन जगहों की सटीक पहचान और जनता में जागरूकता बढ़ेगी. लेकिन चयनित स्थानों में कई 1962 के युद्ध और पहले के टकरावों से जुड़े हैं, जिससे इसका संदेश साफ हो जाता है. भारत सीमा प्रबंधन पर बातचीत जारी रखेगा, लेकिन क्षेत्रीय दावों में कोई नरमी नहीं बरतेगा.

Arunachal Pradesh map update

क्या-क्या जोड़ा गया है नक्शे में

सरकार ने चार पहाड़ी दर्रे शामिल किए हैं- द्जो ला, रिजा ला, पुकुर ला और थग ला. थग ला खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि 1962 के भारत-चीन युद्ध के शुरुआती चरण में यहां लड़ाई हुई थी. एक झील सांबो सरोवर को भारतीय नाम के साथ चिह्नित किया गया है. 

बाकी 21 स्थानों में लॉन्गजू, माजा, बीसा, बड़ा कुंदुन, छोटा कुंदुन, धन बारी, प्रीतनगर, बुद्धमंदिर, जयरामपुर, तेरीतनगर, रामनगर, जसवंत गढ़, सागर, पद्मा, ज्योतिनगर, बैसाखी, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा और कामलंग नगर शामिल हैं. 

इसके अलावा शेर-ए-थापा मेमोरियल भी जोड़ा गया है, जो 1962 के युद्ध में हवलदार शेर-ए-थापा की वीरता की याद दिलाता है. ये स्थान पहले सैन्य नक्शों पर थे, अब आधिकारिक राजनीतिक नक्शे पर आ गए हैं.

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लॉन्गजू वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर है. 1959 में भारत-चीन के शुरुआती टकरावों में से एक था. थग ला 1962 युद्ध की शुरुआत से जुड़ा है. जयरामपुर पूर्वी अरुणाचल में लॉजिस्टिक्स हब है. म्यांमार सीमा की ओर कनेक्टिविटी देता है. जसवंत गढ़ 1962 के संघर्ष की याद दिलाता है. 

ये सभी स्थान पूर्वी सेक्टर की संवेदनशीलता को रेखांकित करते हैं, जहां 1962 में भारी लड़ाई हुई थी और चीन के दावे अब भी बने हुए हैं. तावांग क्षेत्र के आसपास के स्थान भी शामिल हैं. यह अपडेट भारत की प्रशासनिक उपस्थिति और ऐतिहासिक स्मृति को मजबूत करता है.

Arunachal Pradesh map update

चीन की नामकरण रणनीति का जवाब

चीन लगातार अरुणाचल के स्थानों के नए नाम जारी कर रहा है. भारत का यह कदम कार्टोग्राफिक जवाब है. नई दिल्ली उन स्थानों के भारतीय नामों को औपचारिक रूप से दर्ज कर रही है जिन्हें वह अपना क्षेत्र मानती है. यह सीमा को फिर से नहीं खींच रहा बल्कि मौजूदा स्थिति को स्पष्ट और मजबूत कर रहा है. 

हाल ही में 6 अगस्त को नई दिल्ली में भारत-चीन सीमा मामलों पर कामकाजी तंत्र यानी डब्ल्यूएमसीसी की 36वीं बैठक हुई थी. दोनों पक्षों ने एलएसी पर स्थिति की समीक्षा की, सीमा प्रबंधन और शांति बनाए रखने पर जोर दिया. ऐसे में नक्शा अपडेट दोनों प्रक्रियाओं को साथ चलाने का संकेत देता है- संवाद जारी रखो, लेकिन दावों पर अडिग रहो.

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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और शी जिनपिंग की संभावित यात्रा

सितंबर 12-13 को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है. यदि शी जिनपिंग आते हैं तो यह 2019 के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी. 2020 के पूर्वी लद्दाख संकट के बाद संबंधों में तनाव रहा है. अब सावधानीपूर्वक स्थिरता की कोशिश चल रही है. ब्रिक्स मंच पर उभरते देशों के सहयोग पर चर्चा होगी, लेकिन द्विपक्षीय स्तर पर सीमा स्थिरता पृष्ठभूमि में रहेगी. 

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भारत का संदेश साफ है कि संबंधों के सामान्यीकरण का मतलब क्षेत्रीय दावों में कमी नहीं है. नक्शा अपडेट इसी रुख को भौतिक रूप देता है. दोनों देश एलएसी पर शांति बनाए रखते हुए व्यापक संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं, यह परीक्षा का विषय होगा.

यह अपडेट अचानक कोई नया दावा नहीं है बल्कि स्थापित स्थिति का स्पष्ट चित्रण है. भारत सीमा पर शांति चाहता है और सैन्य-कूटनीतिक संवाद जारी रखेगा, लेकिन अरुणाचल पर अपना अधिकार दोहराएगा. 1962 की यादें और वर्तमान संवेदनशीलता दोनों इस कदम में शामिल हैं.

ब्रिक्स जैसे मंच पर सहयोग की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन सीमा विवाद हल होने तक सतर्कता बनी रहेगी. भारत का यह कार्टोग्राफिक कदम रणनीतिक स्पष्टता और ऐतिहासिक स्मृति दोनों को मजबूत करता है.

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