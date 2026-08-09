रांची प्रोटेस्ट: छात्रों के बीच खींचतान, अब अलग-अलग गुट से मिलेगी सरकार... थोड़ी देर में वार्ता

रांची में चल रहे प्रदर्शन पर बड़ा अपडेट सामने आया है. राज्य सरकार छात्र आंदोलन के दोनों गुटों से एक साथ मिलने के बजाय अलग-अलग वार्ता करने पर सहमत हो गई है. ऐसे में छात्रों का प्रतिनिधिमंडल सरकार से वार्ता के लिए मोहराबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस के लिए निकल चुके हैं.

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सरकार से बात करने के लिए देवेंद्र महतो गुट, रिफॉर्म मंच, कोर स्टूडेंट ग्रुप और कई राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से अलग-अलग वार्ता की जाएगी.

थोड़ी ही देर में मंत्रियों के पैनल के साथ छात्रों की बातचीत शुरू होगी. ये प्रतिनिधिमंडल मंत्रियों के पैनल से मुलाकात कर अनशन कर रहे छात्रों का पक्ष रखेगा. तय कार्यक्रम के मुताबिक, सुबह 11 बजे से बैठकों का दौर शुरू होना था.



देवेंद्र महतो गुट (JPSC-JSSC न्याय मंच) के प्रतिनिधि

देवेंद्र महतो गुट की ओर से बातचीत में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों की लिस्ट भी सामने आ गई है:

1. चंदन कुमार (छात्र नेता सह शोधार्थी)

2. दीनबंधु मंडल

3. इकबाल हुसैन

4. रवि शंकर

5. प्रेम कुमार

6. रामा अवतार महतो



JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने जारी की मांगों की सूची

दूसरी ओर, 'JPSC JSSC रिफॉर्म मंच' ने प्रेस रिलीज जारी कर सरकार के सामने अपनी मांगों की लिस्ट रखी है. उन्होंने मांग की है कि TDPL की आयोजित JPSC की सभी परीक्षाएं (14th JPSC, Backlog 2023, Backlog 2025, FRO, 11th–13th JPSC, APP आदि) और गड़बड़ी वाले मामलों से जुड़ी परीक्षाएं (JSSC CGL, PGT, ACF) तुरंत रद्द हो.

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'JPSC JSSC रिफॉर्म मंच' ने परीक्षा घोटालों, पेपर लीक (जैसे JSSC CGL, PGT, Lab Assistant) की सीबीआई और ईडी जांच की मांग की है और कहा है कि 3 महीने के भीतर जांच की फाइनल रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए.

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इसके अलावा मंच ने मांग की है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था बंद कर आयोग खुद परीक्षाएं कराए. हर चरण के परिणाम के साथ कट-ऑफ मार्क्स, स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला सार्वजनिक किया जाए. JPSC में आयु कट-ऑफ 2018 और JSSC में अधिकतम आयु सीमा 42 साल तय की जाए.

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