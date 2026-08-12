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'बच्चों की हिम्मत को सलाम है...', 3 शहरों में Gen-अल्फा प्रदर्शन को अभिजीत दिपके ने सराहा

11 अगस्त को हमीरपुर में बच्चों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरना दिया, खटीमा में खराब खाने और गंदगी के खिलाफ छात्रों ने विरोध जताया, जबकि बांसवाड़ा में शिक्षकों की कमी पर तालाबंदी की गई. इन प्रदर्शनों पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने बच्चों की हिम्मत को सलाम किया है.

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दिपके ने जेन-जी और अल्फा की हिम्मत की तारीफ की है. (Photo- PTI)
दिपके ने जेन-जी और अल्फा की हिम्मत की तारीफ की है. (Photo- PTI)

देश की नई पीढ़ी यानी Gen Z-अल्फा अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, उत्तराखंड के खटीमा और राजस्थान के बांसवाड़ा में स्कूली बच्चों के प्रदर्शन ने बदलाव की एक मजबूत मिसाल कायम की है. बच्चों के इस जज्बे को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी सलाम किया है.

सड़क की समस्या हो, स्कूलों में टीचरों की कमी हो या खाने में गंदगी- जेन-जी और अल्फा खुलकर अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं. इसे देखकर दिपके का दिल गदगद हो गया है और उन्होंने बच्चों की हिम्मत की तारीफ की है. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये चीजें बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी. 

अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे इन बच्चों को मेरा सलाम है! वो बस अपने स्कूल के लिए एक सड़क मांग रहे हैं. आजादी के लगभग 80 साल बाद भी क्या ये बहुत बड़ी मांग है? ये काम तो दशकों पहले हो जाना चाहिए था. इस 15 अगस्त, आइए ग्रामीण भारत के बच्चों और स्कूलों के लिए काम करने का संकल्प लें.

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हमीरपुर: सड़क की मांग लेकर DM दफ्तर पर धरना

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दरअसल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में चंदूपुर के गंगवा का डेरा और बच्ची का डेरा क्षेत्र के छात्र लंबे समय से सड़क न होने की समस्या झेल रहे हैं. बारिश में कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाना बच्चों के लिए बेहद जोखिम भरा था. ऐसे में छात्र और ग्रामीण हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे.

बच्चों ने करीब 5 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा निकाली और डीएम के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए. मौके पर पहुंचे एडीएम राकेश कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए वन विभाग से NOC मिल चुकी है. जल्द ही करीब 1 करोड़ 81 लाख रुपये की लागत से पक्की सड़क का काम शुरू कराया जाएगा.

खटीमा: खराब खाने और गंदगी पर भड़के छात्र

उत्तराखंड के खटीमा में सरकारी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ने वाले लगभग 400 छात्रों ने व्यवस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. छात्रों ने खराब खाना, दूषित पानी और शौचालय में फैली गंदगी के विरोध में धरना दे दिया. मामला जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत स्कूल की प्रिंसिपल भारती यादव को हटाने का आदेश जारी कर दिया.

यह भी पढ़ें: जेन जी के नारों से जागी झारखंड सरकार! JPSC धांधली केस में CID ने मारे दर्जनों जगह ताबड़तोड़ छापे

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बांसवाड़ा: टीचरों की कमी पर स्कूल के गेट पर जड़ा ताला

राजस्थान के बांसवाड़ा में कुशलगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बियापाड़ा में छात्रों ने टीचरों के खाली पद भरने के लिए स्कूल के मेन गेट पर तालाबंदी कर दी. छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, जिसके समर्थन में स्थानीय लोग भी आ गए. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उच्च अधिकारियों से बातचीत की और तुरंत 6 टीचरों की डेप्युटेशन के आदेश जारी करवाए, जिसके बाद छात्रों ने ताला खोल दिया.

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