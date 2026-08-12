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Google का बड़ा इवेंट, भारत में 12 या 13 अगस्त कब होगा लॉन्च? ये है न्यूयॉर्क और भारत के टाइम में अंतर

गूगल का बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें कंपनी अपने पावरफुल स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी. इसमें Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold को लॉन्च किया जाएगा. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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google pixel 11 Pro Fold भी लॉन्च होगा. (Photo: Unsplash)
google pixel 11 Pro Fold भी लॉन्च होगा. (Photo: Unsplash)

Google का बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसका नाम मेड बाई गूगल है. कंपनी ने ऐलान किया है कि यह इवेंट 12 अगस्त को होगा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में होगा. अब भारतीय समयनुसार यह इवेंट 13 अगस्त को होगा, जिसके पीछे की वजह दोनों देशों का टाइम जोन है. अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की तुलना में भारत का समय करीब 9-10 घंटे आगे हैं. 

मेड बाय गूगल नाम के इवेंट के दौरान कंरनी अपनी लेटेस्ट और सबसे पावरफुल स्मार्टफोन सीरीज पिक्सल 11 को लॉन्च करेगी. इस सीरीज के तहत कंपनी टोटल 4 स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकते हैं. 

गूगल इस साल भी एक फोल्ड हैंडसेट को लॉन्च करेगी, जिसका नाम Google Pixel 11 Pro Fold हैंडसेट होगा. 

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  • Google Pixel 11 Pro
  • Google Pixel 11 Pro XL
  • Google Pixel 11 Pro Fold

12 अगस्त से शुरू होगा प्री ऑर्डर 

लॉन्चिंग के साथ ही कंपनी कई ऑफर्स का भी ऐलान करेगी और 12 अगस्त से इसका प्री ऑर्डर शुरू होगा. साथ ही पिक्सल बड्स और पिक्सल वॉच के साथ भी ऑफर मिलेंगे. 

यह भी पढ़ें: एक स्मार्टफोन से दूसरा स्मार्टफोन कैसे चार्ज होता है? वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग का तरीका जानें

गूगल पहले कंफर्म कर चुका है प्री ऑर्डर डेट 

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Google Pixel 11 Pro को लेकर कंपनी पहले ही प्री ऑर्डर की डेट कंफर्म कर चुका है. 12 अगस्त (भारतीय समयनुसार 13 अगस्त) से ही प्री ऑर्डर शुरू हो जाएगा, हालांकि कंपनी ने लॉन्चिंग डेट की जानकारी नहीं दी है. 

यह भी पढ़ें: AI स्मार्टफोन के दौर में GenZ क्यों खरीद रहे हैं पुराने स्टाइल का फीचर फोन? नहीं काम करता है कोई ऐप

Google Pixel 11 Pro के लीक्स स्पेसिफिकेशन्स 

Google Pixel 11 Pro  में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. इसमें गूगल टेनसोर G6 चिपसेट का यूज किया है. साथ ही 16GB तक रैम का सपोर्ट दिया जा सकता है. इसमें 256GB, 512GB और 1TB तक की इन्टरनल स्टोरेज तक दी जाएगी. बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. 

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