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दो बकरी और पानी की टंकी का लालच देकर लखनऊ में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, ऐसे हुआ खुलासा

लखनऊ के मोहनलालगंज में प्रार्थना सभा को लेकर विवाद खड़ा हो गया. हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों को कथित तौर पर दो बकरी, पानी की टंकी, नौकरी और इलाज जैसे प्रलोभन देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था. पुलिस ने पादरी समेत कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

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लखनऊ में प्रार्थना सभा में एक पादरी ने धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया. (Photo- ITG)
लखनऊ में प्रार्थना सभा में एक पादरी ने धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया. (Photo- ITG)

लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के रायपुर भदेशवा गांव में एक मकान के अंदर चल रही प्रार्थना सभा को लेकर हंगामा हो गया. बजरंग दल और श्रीराम सनातन सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रार्थना सभा की आड़ में गरीब ग्रामीणों को कथित तौर पर प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पादरी चंद्रिका प्रसाद समेत वहां मौजूद कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई.

हिंदू संगठनों का दावा है कि मौके से एक डायरी और धार्मिक किताबें मिली हैं. आरोप है कि डायरी में लोगों को दो बकरी देने और घर में पानी की टंकी बनवाने जैसे कथित लालच दिए जाने का जिक्र था. कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पादरी हिंदू नाम का इस्तेमाल कर लोगों को भ्रमित करता था.

यह भी पढ़ें: जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक सजा, महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू

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पुलिस के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में प्रार्थना सभा में मौजूद लोगों ने बताया कि वे अपनी इच्छा से वहां आए थे. थाना प्रभारी के मुताबिक, संबंधित स्थान पर 2009-10 से चर्च या प्रार्थना सभा संचालित होने की जानकारी मिली है. घटना के समय वहां करीब चार-पांच लोग मौजूद थे. पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी व्यक्ति ने धर्मांतरण या जबरन लालच को लेकर लिखित शिकायत नहीं दी है.

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तहरीर को लेकर संगठन और पुलिस के बीच सवाल

बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी तहरीर लेने में टालमटोल की. उनका कहना है कि पुलिस ने किसी प्रत्यक्ष पीड़ित के सामने आने के बाद ही कार्रवाई की बात कही. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की बात कही गई है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में धर्मांतरण के अंतरराज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश, पास्टर दंपति समेत 7 गिरफ्तार

हिंदू महासभा ने मांगा सख्त कानून

इस मामले के बीच अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून की मांग की है. संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर आरोप लगाया कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण कराया जा रहा है. संगठन ने गरीब, मजदूर और वंचित वर्ग के लोगों को नौकरी, इलाज, शिक्षा और आर्थिक मदद का कथित लालच दिए जाने का आरोप लगाया है. साथ ही बिना प्रशासनिक अनुमति के चर्च और प्रार्थना सभाएं आयोजित किए जाने का भी दावा किया है.

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