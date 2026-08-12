Old Sponge Reuse Ideas: बर्तन मांजने का पुराना स्क्रब फेंकने की ना करें भूल! घर-गार्डन के ये 10 काम बना देगा बेहद आसान

Old Sponge Reuse Ideas: रोज बर्तन साफ करने के लिए हर घर में स्पंज का इस्तेमाल किया जाता है. घरों में बर्तन दिन में एक बार नहीं, बल्कि 4-5 बार साफ किए जाते हैं. ऐसे में नया स्पंज अक्सर 3-4 हफ्ते में ही पुराना और घिसा-घिसा लगने लगता है. ऐसे में अक्सर जब स्पंज पुराना हो जाता है, तो ज्यादातर लोग उसे सीधे कूड़ेदान में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही ₹10 का साधारण सा स्पंज आपके घर के कई छोटे-बड़े काम आसान बना सकता है?



बर्तन साफ करने के बाद बेकार लगने वाला स्पंज गार्डनिंग, घर की सफाई, फर्नीचर की सुरक्षा, पौधों की देखभाल और यहां तक कि ट्रैवल के दौरान दवाइयों को ठंडा रखने जैसे कई कामों में बेहद काम का साबित हो सकता है. इतना ही नहीं, इसके कुछ ऐसे स्मार्ट इस्तेमाल भी हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता. अगर आप भी घर की चीजों का पूरा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और बेकार सामान को नए तरह से उपयोग करना चाहते हैं, तो ये इस्तेमाल आपको खूब पसंद आएंगे.



1. गमले में रखें स्पंज, पौधे ज्यादा समय तक रहेंगे नम: अगर आप बिजी रूटीन के चलते रोज पौधों में पानी नहीं डाल पाते हैं, तो गमले के सबसे नीचे पुराना स्पंज बिछा दें. इसके ऊपर मिट्टी और फिर पौधा लगाएं. जब भी पानी डालेंगे, स्पंज उसे सोखकर धीरे-धीरे छोड़ता रहेगा. इससे मिट्टी ज्यादा देर तक नम रहती है और पौधों को बार-बार पानी देने की जरूरत कम पड़ती है.

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2. बीज उगाने के लिए बनाएं मिनी नर्सरी: अगर आपके पास बीज से पौधा उगाने के लिए सीड ट्रे नहीं है, तो पुराना स्पंज भी काम आ सकता है. स्पंज को अच्छी तरह साफ करके गीला करें और उसके ऊपर बीज रख दें. किसी ट्रांसपेरेंट ढक्कन या कटोरी से ढक दें. कुछ दिनों में बीज से पौधे निकलने लगेंगे. इसके बाद इन्हें गमले में लगा सकते हैं.

3. घर पर बनाएं सस्ता आइस पैक: पिकनिक, ट्रैवल या दवाइयों को ठंडा रखने के लिए स्पंज का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है. स्पंज को पानी में भिगोकर एक जिप लॉक बैग में रख दें और फ्रीजर में जमा दें. जरूरत पड़ने पर इसे कूलर बैग या लंच बॉक्स में रख दें. इससे ड्रिंक्स और दवाइयां काफी देर तक ठंडी रहेंगी.

4. एग्जॉस्ट फैन और सीलिंग फैन मिनटों में करें साफ: स्पंज के बीच में हल्का कट लगाकर उसे चिमटे में फंसाकर आप मिनटों में एग्जॉस्ट फैन और सीलिंग फैन साफ कर सकते हैं. अब इससे एग्जॉस्ट फैन की जालियां या सीलिंग फैन की ब्लेड दोनों तरफ से आसानी से साफ हो जाएंगी. इस तरीके से एग्जॉस्ट और सीलिंग फैन साफ करने का फायदा ये है कि बिना ज्यादा मेहनत के आसानी से धूल निकल जाती है.

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5. फर्नीचर के नीचे चिपकाएं, नहीं आएंगे स्क्रैच: पुराने स्पंज को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर कुर्सी, टेबल या गमले के नीचे ग्लू से चिपका दें. इससे फर्नीचर सरकाने पर फर्श पर खरोंच नहीं पड़ती और आवाज भी कम आती है.

6. पौधों की पत्तियां करें चमकदार साफ: पुराने स्पंज से आप बर्तनों को भले ही ढंग से साफ ना कर पा रहे हों, लेकिन पौधों की पत्तियां साफ करने के लिए ये बिल्कुल सही रहता है. हल्का गीला करके पत्तियों पर फेरें. धूल हट जाएगी और पौधे ज्यादा फ्रेश दिखेंगे.

7. घर के मुश्किल कोनों की सफाई करें: पुराने स्पंज को बाथरूम, सिंक, टाइल्स या दूसरी गंदी जगहों की सफाई के लिए अलग रख दें. बस ध्यान रखें कि इस्तेमाल के बाद इसे अच्छी तरह धोकर और सुखाकर रखें ताकि इसमें बैक्टीरिया न पनपें.

8. मच्छरों और कीड़ों को रखें दूर: अगर आप बालकनी, गार्डन या आउटडोर एरिया में बैठते हैं, तो स्पंज में सिट्रोनेला ऑयल या कीट भगाने वाला लिक्विड डालकर प्लेट में रख दें. इसकी खुशबू मच्छरों और कई कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है.

9. गार्डनिंग करते समय घुटनों को दें आराम: अगर आपके पास कई पुराने स्पंज हैं, तो उन्हें जोड़कर या कपड़े में सिलकर एक सॉफ्ट नी पैड बना सकते हैं. इससे लंबे समय तक गार्डनिंग करते हुए घुटनों पर दवाब कम पड़ेगा.

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10. छोटे-छोटे सामान संभालने में भी आएगा काम: पुराने स्पंज को आप सिर्फ सफाई के लिए ही नहीं, बल्कि और कई कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑलपिन, सेफ्टी पिन या सुई स्पंज में लगाकर रखें, इससे वे बिखरेंगी नहीं और बच्चों से भी सुरक्षित रहेंगी.

छोटे बचे साबुन के टुकड़ों को स्पंज के बीच में फंसा सकते हैं. इससे वॉशबेसिन, टाइल्स या सिंक साफ करना आसान हो जाएगा.

कंप्यूटर पर लंबे समय तक काम करते हैं, तो हथेली के नीचे छोटा स्पंज रखकर अस्थायी रिस्ट सपोर्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

कब फेंक देना चाहिए स्पंज?

इस्तेमाल करते वक्त ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि स्पंज इस्तेमाल करने लायक है भी या नहीं. अगर स्पंज से बदबू आने लगे, वह टूटने लगे या उसमें फफूंदी दिखाई दे, तो उसे दोबारा इस्तेमाल न करें.

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