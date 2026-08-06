चमोली में आसमानी आफत! रौद्र बारिश के बीच लैंडस्लाइड, स्कूल बंद-बदरीनाथ यात्रा जारी- VIDEO

चमोली जनपद में बुधवार देर शाम से लगातार बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है.

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उधर बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हेलंग के पास भूस्खलन के कारण कुछ समय के लिए बाधित हुआ. मार्ग को खोलने का काम तेजी से चल रहा है. खराब मौसम और अलर्ट के बीच भी बदरीनाथ यात्रा लगातार जारी है.

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बदरीनाथ धाम में भी लगातार झमाझम बारिश दर्ज की जा रही है. बारिश की वजह से अलकनंदा नदी पूरे वेग से बह रही है और जलस्तर बढ़ गया है. इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कमी नहीं दिख रही है.

श्रद्धालुओं की संख्या पहले के मुकाबले कुछ कम

देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु बारिश और ठंड की परवाह किए बिना बरसाती और गर्म कपड़ों के सहारे भगवान बदरी विशाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं. मॉनसून की वजह से यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या पहले के मुकाबले कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन जो लोग इस समय धाम पहुंच रहे हैं, उन्हें शांत माहौल में काफी सुगमता से दर्शन का मौका मिल रहा है. मंदिर परिसर में श्रद्धालु दर्शन के बाद प्रसन्न मन से लौटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

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भूस्खलन की घटनाएं, रास्ता जल्द खोलने की कोशिश

यात्रा मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन और बीआरओ की टीमें रास्ता जल्द खोल रही हैं. अधिकांश स्थानों पर मार्ग एक से दो घंटे के भीतर फिर से सुचारू कर दिया जाता है. इसी वजह से बदरीनाथ यात्रा पूरी तरह थमी नहीं है और आवाजाही बनी हुई है.

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लगातार बारिश, कड़ाके की ठंड और मौसम विभाग के अलर्ट के बीच चमोली में सतर्कता बढ़ाई गई है. स्कूल बंद किए गए हैं, राजमार्ग पर काम जारी है और बदरीनाथ धाम में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं. खराब मौसम के बावजूद यात्रा और आस्था दोनों चल रही है.

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