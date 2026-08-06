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'बांग्लार बारी' योजना का बदला नाम, 10 लाख परिवारों को मिलेगी दूसरी किस्त

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण आवास योजना 'बांग्लार बारी' का नाम बदलकर 'पश्चिम बंग आवास' कर दिया गया है. राज्य सरकार आज से इस योजना के तहत 10 लाख लाभार्थी परिवारों को दूसरी किस्त की राशि ट्रांसफर करना शुरू करेगी.

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सरकार ने इस योजना को 'पश्चिम बंग आवास' नाम से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. (Photo: PTI)
सरकार ने इस योजना को 'पश्चिम बंग आवास' नाम से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है. (Photo: PTI)

पश्चिम बंगाल में 'बांग्लार बारी' योजना का नाम बदलकर 'पश्चिम बंग आवास' कर दिया गया है. राज्य सरकार 6 अगस्त से 10 लाख लाभार्थी परिवारों को इस ग्रामीण आवास योजना की दूसरी किस्त का फंड ट्रांसफर शुरू करने जा रही है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी राज्य सचिवालय के पास नबन्ना सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में इस फंड ट्रांसफर की शुरुआत करेंगे. पूर्व टीएमसी सरकार के दौरान इस योजना के तहत कुल 18 लाख परिवारों की पहचान की गई थी, जिसमें से पहली किस्त अप्रैल में विधानसभा चुनावों से पहले जारी की गई थी.

लाभार्थियों के नए सिरे से वेरिफिकेशन के बाद ही मौजूदा सरकार ने इस योजना को 'पश्चिम बंग आवास' नाम से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है.

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यह भी पढ़ें: मुंबई में लाउड म्यूजिक को लेकर विवाद, चाकू से हमले में पिता-पुत्र की मौत, दो घायल

फर्जी और अयोग्य लाभार्थियों की शिकायतों के बाद पंचायत सचिव पी. उलगनाथन की देखरेख में एक स्पेशल सर्वे कराया गया. जांच में सामने आया कि केवल वही 10 लाख परिवार दूसरी किस्त के लिए योग्य पाए गए हैं जिन्होंने पहली किस्त का इस्तेमाल करके लिनटल लेवल तक का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है.

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अधिकारी ने जानकारी दी कि लगभग आठ लाख लाभार्थी अभी दूसरी किस्त के लिए पात्र नहीं हुए हैं क्योंकि उन्होंने निर्माण पूरा नहीं किया है. वहीं, लंबित लाभार्थियों की वास्तविक संख्या कम हो सकती है क्योंकि जांच के दौरान कुछ नाम हटा दिए गए थे.

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