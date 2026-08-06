पूरा पुल पानी के अंदर, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के रौद्र रूप ने लोगों को डराया

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के इलाकों में चिंता का माहौल है.

और पढ़ें

तेज बहाव के कारण वाल्मीकि बस्ती को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है. पुल के जलमग्न होने से स्थानीय लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है.

बढ़ते जलस्तर का असर अब रिहायशी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है. नदी का पानी आवासीय घरों तक पहुंच गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है.

प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया है. लोगों से अपील की गई है कि वे नदी के किनारे जाने से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें. जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी तैयार रहने को कहा गया है.

फिलहाल प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और राहत व बचाव की तैयारियां पूरी सतर्कता के साथ जारी हैं. मौसम विभाग की ओर से भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है, ऐसे में आने वाले घंटों को बेहद अहम माना जा रहा है.

Advertisement

वहीं, केदारनाथ हाईवे पर भी तिलवाड़ा में भारी मलबा आया है और कई वाहन मलबे में भी दबे हैं. बारिश के अलर्ट के चलते आज रुद्रप्रयाग में स्कूल बंद हैं.

भारत के कई हिस्सों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. स्काईमेट वेदर के मुताबिक ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भी मानसून सक्रिय रहेगा और वहां मध्यम स्तर की बारिश संभव है. 7 से 9 अगस्त के बीच मौसम की सबसे ज्यादा सक्रियता ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ की सीमा से जुड़े इलाकों में केंद्रित रहने की संभावना है.

---- समाप्त ----