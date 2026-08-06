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Tamalapaku Pakoda Recipe: रिमझिम बारिश में आंध्र प्रदेश स्टाइल में बनाएं पान के पत्तों से क्रिस्पी पकौड़े, स्वाद ऐसा कि बार-बार करेंगे ट्राई

मॉनसून की बारिश और गरमा-गरम चाय के साथ कुछ नया और क्रिस्पी ट्राई करना चाहते हैं? तो दक्षिण भारत के फेमस तमालपाकु पकोड़े बनाएं. पान के पत्ते में बेसन, चावल के आटे और मसालों की परफेक्ट कोटिंग के साथ तैयार यह स्नैक बाहर से कुरकुरा और अंदर से बेहद स्वादिष्ट लगता है. इसे बनाना भी बहुत आसान है और आप अपने घर पर बना सकते हैं.

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पान के पत्तों के पकौड़े भी बनते हैं. (PHOTO:AI)
पान के पत्तों के पकौड़े भी बनते हैं. (PHOTO:AI)

Tamalapaku Pakoda Recipe: मॉनसून में पकौड़ियां खाने का अपना अलग मजा होता है, जब रिमझिम बारिश हो रही हो और चाय के साथ में गरमागरम पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाता है. आलू, प्याज और गोभी के पकौड़े तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पान के पत्ते से बने पकौड़े ट्राई किए हैं? सुनने में भले ही यह थोड़ा अलग लगे, लेकिन साउथ इंडिया में पान के पत्ते से बनाया जाने वाला तमालपाकु पकोड़ा अपने अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है.

यह तमालपाकु पकोड़ा बाहर से कुरकुरा और अंदर से मसालेदार स्नैक चाय के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है. पान के पत्ते को कई जगह तामलपाकु भी कहा जाता है और इसी वजह से दक्षिण भारत में इस पत्ते की हल्की खुशबू और मसालों का स्वाद इन पकौड़ों को आम पकौड़ों से अलग बनाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर मौजूद सामान्य सामग्री से ही आसानी से बनाया जा सकता है. आइए आपको इसकी सिंपल रेसिपी बताते हैं.

पान के पत्ते के पकौड़े बनाने के लिए सामग्री

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  • 6-8 ताजे पान के पत्ते
  • 1 कप बेसन
  • 2 बड़े चम्मच चावल का आटा
  • 1-2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई
  • 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ
  • आधा छोटा चम्मच जीरा
  • एक चुटकी हींग
  • आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • आधा छोटा चम्मच हल्दी
  • स्वादानुसार नमक
  • जरूरत के अनुसार पानी
  • तलने के लिए तेल

पान के पत्ते के पकौड़े बनाने का तरीका

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  1. सबसे पहले पान के पत्तों को अच्छी तरह धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें. इसके बाद पत्तों की डंडी काटकर अलग कर दें.
  2. अब एक बड़े कटोरे में बेसन और चावल का आटा डालें. इसमें जीरा, हींग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, बारीक कटी हरी मिर्च और अदरक डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  3. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि बैटर बहुत पतला न हो, वरना पान के पत्ते पर ठीक से कोटिंग नहीं बनेगी.
  4. पकौड़ों को ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा डालना जरूरी है. अब एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रखें.
  5. जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो एक पान का पत्ता लें और उसे बेसन के घोल में अच्छी तरह डुबोकर चारों तरफ से कोट कर लें. इसे सावधानी से गर्म तेल में डालें.
  6. इसी तरह बाकी पत्तों को भी बैटर में लपेटकर तेल में डालें. पकौड़ों को मिडियम आंच पर गोल्डन और कुरकुरा होने तक तलें.
  7. बहुत तेज आंच पर तलने से बाहर की परत जल्दी ब्राउन हो सकती है, जबकि अंदर का हिस्सा अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं होगा.
  8. तैयार पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकाल लें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए.
  9. गरमा-गरम पान के पत्ते के पकौड़े को हरी चटनी, इमली की चटनी या टोमैटो सॉस के साथ सर्व करें.

इस तरह बनेंगे ज्यादा क्रिस्पी

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पकौड़ों को कुरकुरा बनाने के लिए बैटर में चावल का आटा जरूर डालें. साथ ही तेल का तापमान मिडियम रखें और पकौड़ों को एक साथ बहुत ज्यादा संख्या में न तलें. इससे पकौड़े अच्छी तरह सिकेंगे और उनकी बाहरी परत लंबे समय तक क्रिस्पी रहेगी.

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